Vendedor de nachos de Saltillo se suma al Buen Fin

El precio de nachos, papas y conchitas bañadas en queso amarillo, elote y salsas con precios de hasta 40 pesos se redujo a 25 pesos en el puesto de don Armando Valnegro Molina para unirse al Buen Fin y consentir al Saltillo, dice el comerciante.

Para contribuir a los bolsillos de los saltillenses y que puedan degustar de las famosos conchitas y nachos, el comerciante semiambulante decidió unirse por iniciativa propia a la ola de oferta que los comercios y locales a su alrededor colocaron en sus escaparates.

Don Armando considera que frente a la crisis que viven muchas familias, la venta de frituras ha caído, sin embargo, sigue siendo el postre favorito de muchos saltillenses en su visita a la zona centro.

El comerciente dice que prefiere vender 4 ó 5 bolsas de papas con queso en 25 pesos en lugar de una sola con un precio de 40 pesos, y así también llevar a su casa un poco más de la ganancia diaria que apenas alcanza para llevar un pan a su mesa.

“Pero aquí estamos de nuevo, echándole ganas, uniéndonos al Buen Fin para que la gente que viene a comprarse que unos zapatos o una chamarra pase por sus Conchitas”, comentó el comerciante.

“Yo he estado participando con la Cámara de Comercio, beneficiar a la gente y a nosotros mismos, yo no creo que sea una pérdida, sino una inversión, además la gente te ubica y yo tengo clientes que hasta buscan mi puesto, que no compran en dondequiera.

“Además de ofrecer productos de calidad, mantenemos los protocolos de salud que nos dicen los de Municipio”, comenta.