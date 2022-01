Vinculan a proceso a Rubén “Z” por atropellar y matar a niño de 10 años en Monclova; enfrentará el proceso en libertad

Por los delitos de homicidio culposo, lesiones levísimas y daños culposos, se vinculó a proceso a Rubén “Z” hombre que es investigado por atropellar y causar lesiones que causaron la muerte de un menor de 10 años en Monclova.

El imputado se presentó la mañana de este 20 de enero ante la jueza de control, Liliana López de la Cruz quien le vinculó a proceso reiterándole la medida cautelar de colocación de un dispositivo electrónico, es decir un brazalete con el que vigilarán sus movimientos.

También se le prohibió al imputado el acercarse a la familia de la víctima, así como salir de los municipios de Monclova, Frontera y San Buenaventura.

Rubén “Z” es señalado por haber atropellado a dos menores de 10 y 15 años de edad, durante la noche del 24 de diciembre, lamentablemente el menor de nombre Emiliano sufrió lesiones severas en su cabeza, torax y piernas que ocasionaron su muerte al paso de algunos ocho días.

Al salir del Centro de Justicia, Rubén “Z” expuso que quedó conforme con lo establecido, pues en dos meses se presentarán más pruebas a su favor.

Consideró como “ilógico” lo que expone el Ministerio Público al destacar que al momento del accidente el conducía en estado de ebriedad, como en la entrevista que dio al termino de la audiencia inicial, reiteró que fue un accidente.

“Mi camioneta se me derrapa y pierdo el control, ellos dicen que iba a exceso de velocidad, si hubiera pasado hubiera sido un accidente más grave, si fuera a exceso de velocidad no me detengo ni con la luminaria” expuso.

Finalmente dijo confiar en Dios, quien le va dar el valor de salir adelante de esta situación que le ha causado un daño psicológico.