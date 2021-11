Violencia contra hombres; habitual pero soterrada en Saltillo

No es muy común escuchar sobre la violencia que se ejerce contra de los hombres en relaciones de pareja, pues históricamente, en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, de acuerdo con Yollotzin Bocanegra, directora de los Centros de Justicia Para Hombres.

Explicó que el Centro de Justicia para Hombres de Saltillo que abrió sus puertas hace apenas un año, inició atendiendo de 10 a 15 hombres que acudían en busca de asesoría jurídica.

“A partir de ahí, dijo que los casos que se tienen abiertos son alrededor de 125 de los que unos 30 corresponden a denuncias interpuestas por mujeres, ya que somos un Centro de Gestión de Justicia para Hombres, pero también atendemos mujeres que generalmente son violentadas en las dependencias”, explicó Yollotzin Bocanegra.

Una de las tareas que ha logrado este centro es la tipificación de los delitos en contra de los hombres por violencia familiar ejercida por sus parejas.

“Este ha sido otro trabajo y otra realidad porque los hombres no tienen visibilizadas las formas de violencia, si tú le preguntas a un hombre si ha sido violentado pues te va a decir que no, tienes que preguntarle si les han dado una cachetada, si les revisan el celular, si les piden la ubicación en tiempo real o si no les permiten tener acercamiento con sus hijos”, dijo la directora.

Otras de las causas de violencia en contra de los hombres que se han identificado, son las que incluyen burlas sobre su forma de vestir, de actuar, de su físico; si destruyen sus videojuegos o pertenencias, etcétera.

Además, señaló que, en muchos de los casos, los hombres justifican la violencia que se ejerce en contra de ellos con expresiones como la de “yo lo merecía” o “no me dolió” si se trata de golpes físicos o expresiones insulsas.

“Se trata de síndromes que regularmente se atribuyen a las mujeres, se piensa que solo las mujeres pueden tener un síndrome de indefensión, de Estocolmo, o síndrome de mujer maltratada, que también se puede considerar como síndrome de persona maltratada”, dijo.

La directora añadió que la violencia se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de mantener el control sobre la otra persona y las estrategias de detección de la violencia, como el violentómetro.

Sin embargo, dijo que este centro está buscando incluir estrategias de prevención de la violencia dirigidas hacia los hombres, a través de talleres y grupos en los que se les brinda un seguimiento personalizado de acuerdo a la evaluación psicológica realizada.

“Les hacemos saber sus obligaciones, no es una defensa irracional; generalmente las instituciones atienden a mujeres víctimas, pero no a las agresoras, y por el contrario, se atienden a los hombres que son agresores, pero no se tiene una estrategia de prevención;

“No podemos querer erradicar la violencia en contra de las mujeres si no incluimos a los hombres y tampoco podemos acostumbrarnos a las muertes de los hombres; esa es una realidad social que se tiene que atender” dijo Yollotzin Bocanegra a pregunta de VANGUARDIA.