Viuda de hombre ultimado en anexo de Frontera, Coahuila, pide justicia por la muerte de su esposo

Cinthya Marisol García, vuida de Jesús Alfredo Salayandía, quien murió tras una fuerte golpiza al interior del anexo “Escudo de Salvación” el 8 de julio del 2022 en Frontera, Coahuila, acusó que el Ministerio Público que llevan el caso del homicidio de su esposo están siendo sobornados por el dueño del centro de rehabilitación.

En días pasados, la mujer convocó a una rueda de prensa donde dijo que Erick Alfaro, propietario del inmueble, podría estar sobornando a alguien con el objetivo de que no se cumplimente la orden de aprehensión en su contra.

“No me había atrevido a dar la cara en ningún momento, creyendo que la ley haría lo justo. Me he encontrado desgraciadamente con mucha inconformidad, la carpeta sigue igual desde el día de la muerte de mi esposo hasta el día de hoy, la investigación en la cual he buscado a derechos humanos, he ido con el MP, he solicitado al director que me dé la cara para platicar como es.

“Más que todo estoy hablando por la situación de que temo por mi vida, desgraciadamente se juega mucho dinero, mucha gente ha sacado ventaja de la muerte de mi esposo y desgraciadamente la viuda y los hijos que somos nosotros no hemos tenido ningún beneficio hasta hoy”.

Mencionó que se cumplirá un año de que su esposo fue asesinado a golpes, al interior del centro ubicado en la colonia Occidental, y no se ha obtenido justicia, aunque hay siete detenidos por este delito, entre ellos, Noe “N” Daniel “N”, Mario Alberto “N”, Axel “N”, Rodolfo “N” y Dagoberto “N”, quien dirigía el anexo.

La defensa de ellos, solicitó una audiencia al Centro de Justicia Penal que se llevará a cabo este sábado 27 de mayo, donde solicitarán que se les cambie la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la de portación de un brazalete electrónico, para que enfrenten el proceso en libertad.

“Temo por mi vida porque eran siete los que torturaron a mi esposo por cuatro días, 159 lesiones que ustedes las pueden observar con mis papeles, en la carpeta completa de investigación más la que yo he hecho como detective”.

AMENAZAS

Cinthya aseguró que el dueño del anexo y quien hasta el día de hoy es buscado por las autoridades, habita en una quinta ubicada en el Ejido Pozuelos, en Frontera, Coahuila. Asimismo, afirmó que hasta ese sitio arriban unidades de corporaciones policiacas estatales con quienes convive, y la Fiscalía General del Estado no ha cumplimentado la orden de aprehensión.

“Erick Alfaro, el dueño ahí está, él tiene una orden de aprehensión en el cual se está dando largas”.

La viuda manifestó tener temor por su vida, dado que los detenidos son los trabajadores del propietario del anexo y, si quedan en libertad, podrían ocasionarle un daño a ella y sus hijos, pues, ellos han pasado meses recluidos en el Centro Penitenciario de Saltillo.

“Temo por mi familia, ¿ahora de quién me voy a cuidar? ¿De todos los que vayan a salir?

“El encargado del anexo sale en Facebook, se la pasa jugando en sus videojuegos, anda en las tiendas, como si nada y se supone que tiene su orden de aprehensión”.

“Después de lo que les estoy hablando, no sé qué vaya a pasar, desgraciadamente no sé a qué le estoy tirando atrás de la puerta”, agregó, pues, ha recibido amenazas en sus redes sociales.

Finalmente, pidió justicia a las autoridades del Gobierno del Estado para que castiguen a los responsables de la muerte de su esposo, misma que busca desde el día de su fallecimiento y buscará hasta el último de sus días.

“Me dijo que esperaba que me sacrificaran a mí, la realidad es lo único que espero, después de esto es lo que espero”.

A partir de este día, Cinthya afirmó que estará publicando en Facebook los movimientos que haga ella y sus hijos, así, el día que ella llegue a sufrir una agresión como las que le han anunciado en las amenazas, la sociedad se percate que está ausente.

“Voy a hacer partícipe en el Facebook, voy a levantarme y decir estoy bien aquí con mis hijos, se lo dije a mi esposo y se lo juré que esto iba a ser hasta que la muerte nos separara y aquí voy a estar. No tengo miedo, pero por mi familia sí”.

CUMPLIRÁ UN AÑO EL PRÓXIMO MES DE JULIO

Jesús Alfredo Salayandia murió de un shock neurgénico derivado de un traumatismo craneoencefálico que le ocasionaron presuntamente sus agresores cuando lo masacraron a golpes al interior del Centro de Rehabilitación “Escudo de Salvación”, en Frontera, Coahuila.

La mañana del 7 de julio del 2022, “Jesse”, como era conocido el hoy occiso, apoyado por Jonathan “N” su compañero en el centro, intentó huir, pero al llegar a una puerta que pretendían cruzar fue imposible, pues, ahí les esperaban un grupo de “padrinos” que de inmediato acabaron con sus intenciones.

Estos, presuntamente, les sometieron y les amarraron con sábanas y más trapos para luego llevarlos al área de baños, donde por órdenes de Dagoberto “N” comenzaron a propinarles una golpiza como castigo por haber intentado burlar la seguridad para poder salir.

En la supuesta agresión que perduró un buen tiempo y posterior a ello, les llevaron al área de dormitorios junto con José Luis Dueñas, otro de los internos, ahí además de los padrinos intervinieron dos escoltas del centro contratados por Erick “N”, el propietario.

Estos en medio de los golpes realizaron una videollamada a su jefe, quien al enterarse de la situación les pedía que les quebraran las manos y los pies “que él pagaba si algo pasaba”.

“Denle en su madre a Jesse”, aseguran testigos y eran sus palabras, mientras veían cómo lo golpeaban.

La golpiza se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada, luego de haberles aporreado, les dejaron amarrados bajo una litera, apagaron el aire acondicionado y les taparon con una cobija.

A las 5:00 horas del viernes 8 de julio, presuntamente les levantaron y llevaron al área de juntas frente a los más de cien anexados que había en el sitio. Jesse ya no podía sostenerse y lo llevaron al área de enfermería porque se había desvanecido.

Con el fin de que permaneciera de pie frente a todos sus compañeros y cumplir con su castigo, lo ataron a dos tablas a sus costados. Antes de que Jesse se desvaneciera, les decía a sus agresores: “perdóname por favor, acepta, por favor, dame tres minutos, lo único que quería era ver a mi hija, ten misericordia”.