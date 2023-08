¡Y se hizo el baile! en el Centro Estatal del Adulto Mayor, en Saltillo

Lo verdaderamente importante es que la cadencia y la letra de las canciones despertaron en ella gratos y felices recuerdos del pasado. ¿Alguna canción le recordó algún novio, algún pretendiente? “Uno no, varios”, respondió de manera amable, serena y sonriente. “Pero, gracias a Dios, me quedé con uno, ya con treinta y tantos años de casada”.

En el marco del Día del Adulto Mayor, las interpretaciones de la Banda de Música del Estado hicieron renacer los recuerdos en la señora J. C., de 55 años, quien al final del evento no podía recordar el nombre de las melodías que más le agradaron, pero estaba feliz.

Gracias a Dios, dice, sí le agradaron las canciones, aunque no recordaba el título de ellas, pero el ritmo le gustó y lo disfrutó. “No recuerdo los nombres, ese es el problema que traigo”. La música la sintió en su corazón. “Fue muy bonita”.

¿Qué recuerdos le trajo? “Pues recuerdos de ¡ufff!, de cuando andaba una de novia, cuando andaba uno haciendo cosas, pero gracias a Dios que sí se acuerda una un poquito. Gracias a Dios, sí me gustó el concierto, me encantaba bailar y hasta ahorita todavía me encanta bailar. Me emociono mucho con la música, es alegre, es hermosa”.

Sus problemas con la memoria empezaron en diciembre del año pasado y lleva dos o tres semanas en terapia. “Las personas que me encuentro de repente no encuentro sus nombres; si voy a hacer comida, no me acuerdo qué cosas le voy a poner, así son muchas cosas que no recuerdo”, narra.

No recuerda los nombres de las primas, las compañeras, las cuñadas y cuñados. “De repente se me va, es el problema que traigo, por eso me animé a venir aquí y ando muy animada. Ojalá todo salga bien”. Ella es la de menor edad en la Clínica de la Memoria, en estos momentos, porque ahí han atendido a personas que apenas rebasan los 30 años, según le han dicho.

La señora A.R, maestra jubilada de 76 años, fue una de las principales bailadoras y a cualquier ritmo se acoplaba de inmediato, sin dificultad, será porque le gusta mucho la música y el baile. La emoción se disparó en su corazón con los compases de Ray Conniff. “Me encanta, me encanta, era de mis tiempos. Bailé de todo: danzones, cha cha chá, mambo, de todo me gusta bailar y de todo sé bailar, porque empecé a bailar desde los 14-15 años”, dice feliz.

La música de Ray Conniff le recuerda cuando bailaba con su esposo Gilberto. Viuda desde hace 19 años, con una hija fallecida y 2 hijos que viven fuera de la ciudad, dedica su vida a hacer caminata, mínimo una hora al día por las tardes en la privada donde vive, a bailar, a tomar clases de zumba, de guitarra, de dibujo y de activación física.

Todo esto lo hace porque le gusta hacerlo y porque en la Clínica de la Memoria le recomiendan mantenerse activa para que no avancen los pequeños olvidos.