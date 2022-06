Ya tienen agua en Privanzas del Campestre

Finalmente el día de ayer quedó resuelto el problema de la falta de agua que venían padeciendo desde hace días vecinos del fraccionamiento Privanzas del Campestre, de Arteaga.

“Fue un tema técnico, de acumulación de sarro en las tuberías por más de 10 años; se le puso atención de manera inmediata y ya quedó resuelto”, dijo la fuente.

Desde hace meses habitantes del mencionado fraccionamiento venían abasteciendo sus tinacos y cisternas con pipas ante el desabasto de agua que enfrentaron hasta el día de ayer.

Este fraccionamiento se ubica donde colindan los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, siendo este último el responsable de la administración del sector, que de acuerdo con los habitantes, desde hace meses el agua es dosificada de forma “irracional”.

“No sabemos si es porque hay más fraccionamientos, o si hay un desbasto real pero también sabemos que el agua que llega, la poca que llega está siendo contaminada por los mismos conductos que se tapan de sarro”, expresó Verónica Murillo.

Anteriormente había agua, corría a todas horas, señaló, pero es desde hace meses que ha sido administrada de forma irracional generando una sequía en los hogares y la necesidad de adquirir agua a través de pipas.

Las pipas, aseguraron los habitantes, está haciendo su agosto vendiendo cada una en 700 pesos, expresaron los colonos.

“Tenemos aproximadamente dos meses que nos estaban racionando el agua, como en todos lados, pero luego empezamos con que nos cerraban la válvula y no nos llegaba agua a nosotros, le repito, antes no había tanto problema porque el agua estaba llegando, no todo el día pero llegaba, y ahora nada”, expresó Murillo.

Por su parte las autoridades del Municipio aseguraron que el problema quedó resuelto desde ayer.

“Realmente los vecinos sí tuvieron una semana muy complicada, mandamos pipas de agua; fue un tema técnico de los tapones que se formaron con el sarro, fueron como cinco o seis. La gente del Municipio de Arteaga estuvo trabaajando tiempo extra de 08:00 a 21:00 horas todos los días, hasta que se resolvió el probema.

“Los mantenimientos a las tuberías de agua por parte de los organismos operadores de agua, son prácticamente nulos”, dijo la fuente.