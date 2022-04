“Yo no maté a nadie”, asegura policía por homicidio en El Tanquecito; lo encuentran culpable

Al cuarto día de iniciado el juicio oral en su contra, Silvestre “N”, acusado por el homicidio de un menor de edad en la colonia El Tanquecito a finales del 2020, fue encontrado culpable del asesinato con ventaja.

Los hechos por los cuales Silvestre ha permanecido en prisión preventiva desde el 27 de octubre del 2020, ocurrieron en la colonia El Tanquecito al poniente de Saltillo, cuando un grupo de policías acudió luego de recibir un informe por altercados.

Luego de una riña que se sostuvo entre vecinos de la zona y personas detenidas a bordo de una de las patrullas contra los agentes en ese momento, un disparo terminó con la vida de un joven de 14 años.

Parte de los hechos quedaron videograbados, y fueron algunos de los elementos con los que Silvestre “N” fue acusado de homicidio calificado por cometerse con ventaja.

Desde que inició el juicio el lunes pasado, el Tribunal tuvo tenido la oportunidad de observar pruebas, testimonios y contraiterrogatorios; unos para intentar defender a Silvestre y otros para reiterar la teoría que lo apunta como el responsable de los hechos, sin embargo, previo a su fallo, hizo la solicitud al Tribunal de “ser justos”

La manifestación la hizo una vez que el Tribunal abrió un lapso previo a dictar sentencia, para los alegatos de cierre donde la Fiscalía insistió en que se debe dictar una sentencia de condena contra la policía municipal que se encontró en funciones cuando ocurrieron los hechos.

“Nada más quiero que sean justos porque yo no mate a nadie. Estábamos ahí para ayudar a las personas”, dijo Silvestre con la voz entre cortada, horas previas a que el Tribunal dictara una sentencia.

En sus alegatos, la representación legal de la madre del joven Juan Pablo, dijo ante el Tribunal que las pruebas además de comprobar que el arma de Silvestre fue la que le arrebató la vida, muestra bajo testimoniales, que la víctima se encontró de espaldas y totalmente desarmado.

“Juan Pablo no tenía un arma de fuego ni punzocortante, mientras que Silvestre tenía arma y preparación de policía. Hubo un desequilibrio entre el agresor y la víctima a quien todos se refirieron como “el joven”, “el menor”. No tenía armas ni tampoco representaba una amenaza para Silvestre. En lugar de hacer su trabajo, hicieron un daño”, dijo la abogada.

En estos alegatos, la defensa legal de Silvestre manifestó que en la escena del crimen únicamente había sido encontrado un casquillo correspondiente a su arma; sin embargo, la representación de la víctima aseveró que esa no es la única prueba que existe en su contra, y que el hecho de que solo han encontrado un casquillo, no significa que no hubiera otro con el que le arrebató la vida a Juan Pablo .

CONDENAN A SILVESTRE POR EL DELITO DE HOMICIDIO, EL VIERNES DICTARÁN SENTENCIA

Esta misma tarde, el Tribunal condenó a Silvestre “N” por el delito de homicidio.

Será el viernes por la mañana, cuando el Tribunal desarrolle una audiencia de individualización de penas para que se dé a conocer cuál sería su castigo penal.