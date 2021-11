Aaron Rodgers se defiende por no vacunarse contra el COVID-19

Aaron Rodgers dijo que no mintió cuando discutió su estatus de vacunación, que ha seguido casi todos los protocolos para jugadores no vacunados y explicó su razonamiento por no recibir una de las vacunas tradicionales para el COVID-19 antes de esta temporada.

“Creo firmemente en la autonomía corporal y la capacidad de elegir para tu cuerpo, no tener que someterse a alguna cultura consciente o algún grupo enloquecido de individuos que dicen que tienes que hacer algo”, dijo durante una larga refutación a lo que sugirió era desinformación reportada en los últimos días. “La salud no es de tamaño único para todos y para mí requirió mucho estudio durante la temporada baja”.

Cuando le preguntaron en agosto si estaba vacunado, Rodgers dijo, “Sí, estoy inmunizado”.

“Primero que nada, no mentí en la rueda de prensa inicial”, Rodgers dijo el viernes. “Durante ese tiempo, se estaba llevando a cabo una cacería de brujas en la liga, donde todos en los medios estaban tan preocupados sobre quién estaba vacunado y quién no y qué significaba eso y quién estaba siendo egoísta y quién hablaría sobre ello, qué quería decir si decían que era una decisión personal y que no tenían que divulgar su propia información médica.

“Y en ese momento, mi plan era decir que estoy inmunizado. No era algún tipo de trampa o mentira. Era la verdad, y abundaré sobre la inmunización dentro de un segundo. Pero si le hubiesen hecho seguimiento a mi declaración de que estoy inmunizado, les hubiese respondido con esto: hubiese dicho, ‘Mira, no soy antivacunas, terraplanista. Soy alguien que opta por el pensamiento crítico’”.