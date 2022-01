Aaron Rodgers, una reconstrucción no está en sus planes

Hay una cosa que hará que la decisión de Aaron Rodgers sobre si volverá con los Packers la próxima temporada sea mucho más sencilla.

“No quiero ser parte de una reconstrucción si voy a seguir jugando”, declaró Rodgers.

En ausencia de eso, el mariscal de campo de 38 años de edad cree que debe tomar una decisión difícil sobre su futuro en el futbol americano.

Simplemente no pensó que tendría que empezar a contemplarlo pronto. Pero cuando los 49ers sorprendieron a los sembrados N° 1 Packers en la Ronda Divisional de la NFC el sábado, eso significó que el reloj comenzó a correr para Rodgers, quien asumió su parte de culpa por la ineptitud ofensiva en la derrota 13-10 en el Lambeau Field.

“Todavía sigo siendo súper competitivo, sé que aun puedo jugar a un alto nivel, así que va a ser una decisión difícil”, declaró Rodgers durante una sesión de 17 minutos con la prensa después del partido. “Tengo muchas cosas que ponderar en las próximas semanas. Pero, tengo mucha gratitud por esta ciudad, esta organización y una carrera tan larga aquí de la que estoy orgulloso y realmente agradecido con todos los hombres y mujeres que trabajan aquí, los hombres con los que me he cruzado, entrenadores y jugadores, a través de los años”.

Los Packers dejaron una cosa en claro: No están listos para desprenderse de Rodgers quien es el favorito para ganar su cuarto premio al Jugador Más Valioso de la NFL y segundo consecutivo.

“Sin duda lo queremos de regreso aquí”, sentenció el entrenador en jefe de los Packers, Matt LaFleur, luego que no pudo llegar al Super Bowl con el equipo sembrado N° 1 por segundo año consecutivo. “Creo que estaríamos locos si no lo queremos de vuelta aquí. Va a ser un dos veces Jugador Más Valioso. Este chico hace mucho por nuestro equipo, no solo lo que ustedes ven los domingos o en los días de partidos, sino lo que hace en el vestidor, cómo lidera. Sé cuánto trabaja en esto y sin duda estoy muy decepcionado de que no pudimos superar este obstáculo, no solo por él sino por todos en este vestidor”.

Rodgers no pudo lanzar un pase de touchdown en un juego de playoffs por primera vez desde el Juego por el Campeonato de la NFC del 2010 y perdió frente a los 49ers por cuarta ocasión en la postemporada. Su índice total de pasador de 19.3 fue el peor de su carrera en los playoffs.

Después de decir el mes pasado que no planeaba alargar su decisión, dio un plazo más específico el sábado. No será después del inicio de la agencia libre el 16 de marzo.