AFAIS: Listos los invitados a la fiesta grande.

Este año se ha vivido una fiesta con el 50 aniversario de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS), y es que después de dos años por fin regresaron las acciones en las categorías de la rama Pre-Juvenil. Ahora viene la parte más interesante, han quedado oficialmente definidos los invitados a pelear por el título en la ronda de eliminación directa.

Luego de siete jornadas de constante acción sobre el emparrillado artificial del Estadio Yaqui Heredia, terminó la primera ronda del torneo conmemorativo, dejando como resultado a los clasificados oficiales para los encuentros de play-offs.

La emoción de las rondas definitivas estará presente durante todo el próximo fin de semana. El viernes venidero en punto de las 17:30 horas arrancarán las llaves de la segunda ronda de la competencia con los choques entre Steel Ducks vs Vaqueros (Midget), Steel Ducks vs Boxer/Cargadores (Pewee) y Águilas de Saltillo vs Boxer/Cargadores (Junior).

El sábado se reanudarán las acciones a las 10:00 horas del día, con los enfrentamientos entre Acereros vs Pieles Rojas (Pewee), Acereros vs Broncos (Midget) y Acereros vs Potros Salvajes (Junior). A las 15:00 horas del mismo sábado, chocarán Pumas Saltillo y Potros Salvajes en las distintivas de Pewee y Midget, mientras que, Broncos y Pumas se verán las caras en Junior Bantam.

Las actividades del primer filtro de eliminación terminarán el domingo, cuando se den los enfrentamientos a las 10:00 horas entre Lobos y Águilas de Saltillo (Pewee), y la jauría ante las Águilas Moradas en Midget y Junior. Todas las llaves de segunda ronda se celebrarán en el Estadio Yaqui Heredia.