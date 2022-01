¿Agrio final de una era para Aaron Rodgers?

Parece que la suerte no ha estado a favor de los mejores quarterbacks que han pasado por la NFL y que es posible que no volvamos a verlo en el emparrillado

GREEN BAY.- Las palabras “bello misterio” han colgado sobre los Packers de Green Bay por los últimos 12 meses, desde que Aaron Rodgers las usó para describir su futuro con la franquicia. Pero, no hubo nada de bello en lo sucedido el sábado por la noche. Y, vaya, el siguiente capítulo del misterio no se suponía que debía comenzar por al menos otra semana, y de preferencia tres.

La escena posterior al juego mostró a un cabizbajo Rodgers saliendo de Lambeau por la que podría ser su última ocasión, dando la mano a una o dos personas mientras se abría camino entre la celebración de los 49ers de San Francisco, mientras una ligera nevada caía sobre una afición de los Packers que no podía creer lo sucedido.

¿Es realmente posible que sea este el modo en que termina todo para Rodgers en Green Bay? ¿Otro fracaso en los playoffs? ¿Una cuarta derrota en cuatro intentos de postemporada entre el equipo que quebró su corazón en la noche de draft, obligándolo a sentarse allí a escuchar los 23 nombres que fueron llamados antes que el suyo mientras las cámaras registraban su decepción para que todo el mundo viera, y todavía años después siguiera viendo, cada vez que debe enfrentarlos en playoffs?

Los Packers tenían el partido en el bolsillo. 10-3 arriba con cinco minutos por jugar y el balón en las manos de Rodgers. Pero la defensiva de los 49ers que se mantuvo firme, forzó un despeje. Y una unidad de equipos especiales de los Packers que había sido de terror a lo largo de la campaña lo vio bloqueado y devuelto para touchdown. Y entonces se empató. Unos minutos más tarde, de alguna manera, los Niners estaban convirtiendo el gol de campo de la victoria. Marcador final: 13-10. La remontada fue increíble.

“Un poco triste, seguro”, explicó Rodgers, cuando se acabó todo. “No pensé que terminaría así”.

Tiene 38 años de edad. Admitió a su llegada al campamento de entrenamiento que había considerado el retiro. Eso fue durante una conferencia de prensa en la que ofreció una kilométrica lista de quejas en contra de la única franquicia para la que ha jugado, dejando en claro que no amó en particular el modo en que los Packers operaron o la falta de atención del gerente general al no consultar a su quarterback estelar en temas que le conciernen directamente. Para que Rodgers reportara al campamento, los Packers debieron ajustar su contrato de un modo que, francamente, le permite forzar su salida en el receso de campaña, si lo desea. Si lo quiere o no hacer, aún no le ha dicho.

“No creo que sea justo para nadie, ni para mí, realmente tomar esos caminos en este momento”, explicó Rodgers, quien también mencionó que no desea ser parte de una reconstrucción en Green Bay. “Es decepcionante. Tan triste. Tendré conversaciones en la siguiente semana o lo que sea, y ustedes saben, empezaré a contemplar después de eso”.

Los 49ers, otra vez. Con otro quarterback claramente inferior tomando los centros. Jimmy Garoppolo, no Rodgers, tendrá la oportunidad de jugar contra los Rams la semana que viene por el derecho de ir al Super Bowl. Jimmy Garoppolo, quien también vio a su equipo canjear para subir en el orden del draft para ir por su reemplazo, pero que no posee la clase de currículo que le da licencia para quejarse por ello.

Garoppolo, portando el uniforme que alguna vez soñó con representar Rodgers, se ha ido con un combinado de 17 para 27 para 208 yardas sin pases de touchdown en los dos partidos pasados de playoffs en contra de Rodgers, y ha ganado ambos. Vaya, si eso debe doler.

La afición de Packers sin duda estará impaciente por saber ahora cuál será el siguiente capítulo en que traerá el drama Rodgers.

Y sea lo que haga Rodgers, ¿qué efecto tendrá en el modo en que será recordado? Ganó un Super Bowl con los Packers hace 11 años, pero no ha jugado en otro desde entonces. Es un jugador que te quita el aliento, uno de los mejores que ha hecho girar el ovoide, leer una defensiva, lanzar el ‘Ave María’, forzar al otro equipo a saltar fuera de lugar. Es un quarterback clínico, simultáneamente un científico y un artista, con el balón en las manos. Un tres veces -y quizás viene la cuarta- ganador del Jugador Más Valioso.

Pero, también está ese factor del hubiera con Rodgers. Hay quienes piensan que los Packers lo han desaprovechado, no siendo suficientemente agresivos en construir plantillas de primera línea a su alrededor. Miran a Rams y se preguntan por qué su equipo nunca fue el que firmó o canjeó para adquirir a todos los nombres grandes que llegaron al mercado. Miran a Buccaneers y se preguntan por qué nunca conformaron una plantilla de acuerdo a sus deseos, como lo ha hecho Tampa Bay para Tom Brady. Hay muchas personas que miran su carrera y crees que pudo haber llegado más lejos.