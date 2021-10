Al TRI de México le falta poquito para Qatar 2022

MÉXICO.- Con su mejor actuación en lo que va de las eliminatorias mundialistas, México despachó 3-0 a Honduras y dio un paso firme hacia su clasificación a Qatar 2022.

El equipo dirigido por Gerardo Martino lidera el octagonal de la CONCACAF —al sumar 11 puntos — y junto con Canadá es uno de dos cuadros que siguen invictos al cabo de cinco partidos.

La victoria ante una Honduras en horas bajas, hundido en el penúltimo lugar, dejó algunas conclusiones que vale la pena remarcar.

AJUSTES

Tras el decepcionante empate en casa ante Canadá del jueves pasado, Martino finalmente decidió salirse de su tradicional esquema 4-3-3 y lo cambió a un 4-2-3-1, en el que Sebastián Córdova jugó detrás de Raúl Jiménez como un falso nueve.

La variante del estratega argentino terminó pagando réditos. Córdova, autor de cuatro goles en los Juegos Olímpicos de Tokio, aprovechó un rebote dentro del área y anotó el primer gol del partido para enfilar al Tri al triunfo.

Martino había dicho en reiteradas ocasiones que su esquema tradicional no se movería a menos que las circunstancias lo ameritaran, y la posibilidad de ceder más puntos en casa en esta triple fecha fueron razón suficiente para modificar.

AZTECA PESA A MEXICANOS

Al finalizar el encuentro ante Honduras, el portero Guillermo Ochoa le dio validez a la percepción de que algunos jugadores de la selección acusaban bajo rendimiento en el estadio Azteca al padecer la altitud de la capital mexicana.

Esa condicionante de los más de 2,200 metros sobre el nivel del mar era algo que complicaba a los equipos visitantes en el pasado, pero ahora también a los locales.

“Siempre hay cosas por corregir más cuando llevas tiempo sin trabajar juntos”, dijo el portero Guillermo Ochoa sobre el desempeño del equipo. “Hay cosas que no se mencionan, pero hay jugadores a los que les pesan las piernas y les falta el aire (por la altitud) y además la cancha no está en buenas condiciones”.

Es un secreto a voces que los dirigentes quieren que una ciudad del interior, como Guadalajara o Monterrey, sea plaza de la selección. Se conjetura de que en esas ciudades no se profiera el grito homofóbico que les ha costado sanciones de la FIFA, pero quizá también tenga que ver con lo que declaró Ochoa.

LAS FALLAS

Una de las críticas más fuertes que ha recibido la selección mexicana en lo que va del año es la falta de contundencia ofensiva. Mucho de eso se atribuyó a la ausencia de Jiménez, el referente goleador que reapareció en esta fecha FIFA.

Aunque México viene de meterle tres goles a Honduras, el Tri erró varias ocasiones claras y dejó vivo a un cuadro catracho que en un contragolpe bien pudo nivelar un partido que estaba en control.

“Hicimos un buen partido con varias jugadas claras, la preocupación era no acrecentar la diferencia que nos diera tranquilidad”, dijo Martino. “Con Jamaica dominamos y en una jugada fortuita nos empatan y luego sufrimos. Esa idea la teníamos en la cabeza porque no podíamos pasar del 1-0”.

Ante Honduras, dos de los tres goles cayeron luego de rebotes y no por jugadas elaboradas.

LOS AUSENTES

Si algo quedó claro en estos dos partidos es que Martino tiene un núcleo fijo. Ha quedado convencido con las prestaciones del central César Montes. Los otros que repitieron titularidad fueron Ochoa en el arco; el lateral izquierdo Jesús Gallardo; los centrocampistas Edson Álvarez y Héctor Herrera; y los delanteros Jiménez, Jesús Corona e Hirving Lozano.

De ese grupo y de cara a la visita a El Salvador, Martino deberá encontrarle relevo a Montes, quien recibió una tarjeta amarilla por segundo partido consecutivo y estará suspendido.

Se anticipa que el “Tata” Martino le dará descanso a Jiménez, quien viene de una lesión. Si ese es el caso, la única alternativa será Rogelio Funes Mori, porque el otro nueve, Henry Martín, está lesionado y no hará el viaje.

“Henry en los días previos a Canadá sintió una pesadez en su pierna derecha, entonces a partir de ahí hizo trabajo diferenciado. Obviamente se le hicieron estudios y no presenta ninguna gravedad, pero la realidad es que nosotros no queremos exponer a un futbolista a una lesión importante porque él no se manifiesta el 100%”, informó Gerardo Martino.

Otro ausente por lesión será el lateral Jorge Sánchez, titular y anotador de un gol en el partido ante Canadá.