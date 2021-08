América, líder general sin gustar a nadie

Gana, es líder y aún así no gusta, ni convence. El América de Santiago Solari no es exigido, está sobreprotegido y sus aficionados aún esperan que se potencie su futbol; por eso, han sido pacientes, algo que no sucedió con el antecesor en el banquillo, porque tras cada partido que tampoco gustaba, salía el hashtag #FueraPiojo, como si fuera un mandato para desestabilizar.

Solari es efectivo. De 22 partidos que ha dirigido en la Liga MX, ha ganado 15, empatado cuatro y perdido tres; en Concacaf, ha dirigido cinco y ganó tres, empató y perdió uno. Nada mal. Numéricamente, no hay un solo motivo para cuestionarlo, pero —por lo que representa la exigencia en América— sí hay mucho que revisar.

Se han mantenido en un bajo perfil en contrataciones, no existen los fichajes mediáticos, solamente necesidades reales. Miguel Layún, Fernando Madrigal y Mario Osuna; claro, y la posibilidad de regresar al primer equipo a Renato Ibarra, porque pese a la campaña bien orquestada por su directiva sobre que es un hombre de familia, cuando le dieron el perdón no fue porque un juez dictara sentencia, sino porque la mujer agredida negoció y por esa razón se retiraron los cargos; entre estos, violencia familiar y tentativa de feminicidio.

Desde la cúpula de Televisa, debe venir la decisión de registrarlo, porque de que le siguen pagando, le siguen pagando. No será una decisión sencilla: Por un lado, defender los valores de una empresa que está totalmente en contra de la violencia de género y, por otro lado, desperdiciar a un buen futbolista que por esa equivocación fue separado del plantel, pero hoy es necesario, aunque no tiene que ser exactamente él, sino un jugador que pueda jugar por su zona. Lo coherente sería traer a alguien más.

En el América no se perdona, se exige. Santiago Solari sabe que hay dos títulos en disputa y, de no ganar alguno, sería una nueva temporada con fracaso absoluto, y si sigue sin ser un equipo ambicioso, alegre y siempre buscando la portería enemiga, por más líderes que sean, iniciarán las presiones, las críticas, las exigencias reales de un público que si no se ha sentido aún es porque no abren en su totalidad las tribunas.

Pese a no tener a las “bombas” mediáticas, América es el tercer plantel más costoso del futbol mexicano, solamente por detrás de Monterrey y Tigres, sobrepasando a Cruz Azul por buenos millones de dólares de diferencia, casi 4.5, según los datos de Transfermarkt, fuente que debemos utilizar por la nula transparencia que existe en el futbol para conocer sus cifras reales. En otras Ligas, en la NFL, la MLB o NBA, los montos se conocen y no pasa nada, aquí parecería ser un secreto de estado.

De hecho ayer llegó un nuevo refuerzo, Mario Osuna superó los exámenes medicos y reforzará a los de Coapa por lo que resta del torneo tras la lesión de Santiago Naveda.

El ‘Mono’ Osuna arribó alrededor de las 9 de la mañana de ayer a la Ciudad de México y enseguida fue trasladado a los laboratorios donde se le practicaron los exámenes médicos por alrededor de tres horas, los cuales resultaron sin mayores contratiempos.

Mario Osuna, quien se desempeña como medio ofensivo, aunque también sabe hacerlo como medio de contención y como lateral derecho, debutó en la Primera División en 2009, aunque antes inició su carrera en la Segunda División con los Dorados de Mochis y de ahí pasó a los Dorados de Sinaloa.

También jugó en Querétaro y en Monarcas Morelia, donde continuó al convertirse este equipo en Mazatlán FC.