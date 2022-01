Andrés Guardado y su alarmante autocrítica

“Sevilla es Verdiblanca! Y, bueno, aprovecho para aclarar el vídeo que por lo que veo todo el mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto... por eso mismo, quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a [Joan] Jordan... Que ha sido un suceso que no se debería vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza! Créanme que si supiera que realmente Jordan estuviera mal, jamás lo haría! Dicho lo anterior, en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo, que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del futbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso... MUCHO BETIS!!!”.

Este fue el posteo de Andrés Guardado, despúes de ser captado en un acto calificado inmediatamente como una burla hacia la agresión que cometió un imbécil desde la tribuna del estadio del Betis, equipo donde juega el mediocampista mexicano, sobre el futbolista del Sevilla Joan Jordán. La postura del seleccionado nacional, tan mal escrita, muestra la ignorancia con la que van caminando algunos futbolistas, que lo único que parecen valorar en su carrera es la fama y el dinero. Estos personajes, que son incapaces de mostrar autocrítica, y prefieren envolverse en la bandera de que siempre tienen la razón y que “tarde o temprano se sabrá lo que realmente pasó”, viven en un mundo paralelo, en el que no entienden —por su oscurantismo intelectual— la responsabilidad social que tiene un futbolista, de élite o no, más en una situación como la que vivió, con un estadio enardecido por la pasión mal encaminada.

Obviamente, el Sevilla rechaza categóricamente esta especie de disculpa del mexicano, que ni es disculpa, y solamente muestra que no ha entendido nada de lo que representa ser jugador profesional de futbol. Este mismo hombre que va de aeropuerto en aeropuerto con secretario, quien le dice en qué sala debe abordar, que le cargan las maletas, seguramente piensa que el futbol profesional solamente es para ganar dinero, sin tomar en cuenta que siempre deberán ser responsables de sus actos y, en casos como éste, ya no son unos jovencitos que apenas inician sus carreras (tampoco tendrían que se excusados por eso), para andar haciendo ese tipo de actos.

La educación no se compra, se equivocó, punto, y lo más loable era reconocerlo, no retar a que se debe a otra situación. En el futbol, la violencia se debe erradicar. Se trabaja en las Ligas serias para eso, como para que vengan los propios protagonistas a mofarse de una artera agresión a un compañero de profesión. El liderazgo no se manifiesta de esa manera y, al no entenderlo así, solamente se pierde la credibilidad de un muy buen futbolista que, por hacerse el chistosito, hizo un ridículo monumental.