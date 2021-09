Antonio Brown va a la lista de coronavirus en Buccaneers

TAMPA BAY.- Los Buccaneers de Tampa Bay han colocado al receptor abierto Antonio Brown en la lista de reservas/COVID-19, anuncio el club

Brown es el tercer jugador, junto al apoyador interno/capitán de equipos especiales Kevin Minter y el receptor de la escuadra de prácticas Travis Jonsen, en llegar a la lista esta semana.

Brown, como cada uno de sus compañeros y todos los miembros de la organización de los Buccaneers, está totalmente vacunado, y de acuerdo a las reglas de la NFL, necesita arrojar dos pruebas negativas en un periodo de 24 horas de separación, siempre y cuando no haya síntomas.

Los jugadores no vacunados no están sujetos a la cuarentena de 10 días de los jugadores no vacunados.

Las 138 yardas en recepciones de Brown a lo largo de dos partidos son la segunda mayor cantidad en el equipo para la campaña, y es probablemente el corredor de rutas más versátil de los Buccaneers, puede ir largo, pero también es extremadamente productivo usando sus repentinos movimientos en el interior.

Los Buccaneers viajan esta semana para enfrentar uno de los tramos más complicados de su calendario. Enfrentan a Los Rams de Los Ángeles el domingo, y en la semana entrante, viajarán a Foxborough, Massachusetts, para medirse ante los Patriots para Nueva Inglaterra.

Los Buccaneers cayeron ante los Rams por 27-24 la temporada pasada, con los angelinos limitando a Tampa Bay a apenas 209 yardas por pase, entre sus menores de la campaña.