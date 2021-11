Argentina clasifica y Messi jugará su quinto Mundial

Lionel Messi se unirá al club de los ‘Cinco Copas’, luego de haberse oficializado el pase de Argentina a la Copa del Mundo Catar 2022.

Messi ha jugado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, y todo parece indicar que estará en la justa mundialista catarí.

Los tres futbolistas que han jugado en cinco mundiales son los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carbajal, además del alemán, Lothar Matthäus.

Márquez participó en las justas 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, la Tota Carbajal en 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, mientras que el teutón en 1982, 1986, 1990, 1994, 1998.

Messi y Argentina se quedaron en cuartos de final en Alemania 2006, eliminados por el anfitrión. En Sudáfrica 2010, se repitió la historia para la Albicelete.

En Brasil 2014, Argentina y La Pulga fueron subcampeones al caer en la final ante Alemania. Y en Rusia 2018, cayeron en los octavos de final frente a Francia.

“Siempre nos dimos de cuenta de que podíamos, desde el principio estábamos convencidos de que podíamos ganar. Intentamos jugar, por momentos no pudimos. No se pudo ganar y lo importante es que tampoco perdimos. Seguimos bien, no perdimos y eso es importante. Seguimos creciendo”, sostuvo Messi apenas terminado el partido.

“Sabíamos que iba a ser un partido trabado, con mucho roce. Se hacía difícil jugar. Sabíamos que iba a ser de esta manera”, agregó.

El capitán reconoció que llegó “con lo justo” a este encuentro por molestias físicas.

“Hace mucho tiempo que no juego, fue un partido de mucha intensidad y me falta agarrar ritmo. Estoy bien, pero en lo físico obviamente que no, hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo, pero por suerte estoy bien. Espero terminar bien el año”, sostuvo.