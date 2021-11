Asaltan a capitán de Diablos Rojos de Toluca en Colombia; les quitan relojes y joyas

Este acontecimiento se dio el pasado miércoles 24 de noviembre en el barrio Alto Prado. Ambos futbolistas se encontraban en el vehículo y fueron despojados de un anillo de matrimonio hecho de oro y un reloj marca Rolex que tenía el futbolista del Toluca.

“No, no creo que se la jueguen a robar justo ahí si no era un Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo. Por ahí me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”, dijo Fabián, hermano de Rubens.

Por su parte, las autoridades de Colombia, a partir de las imágenes difundidas, motivaron a la población para colaborar en la búsqueda de los responsables del robo. Quien suministre información sobre los ladrones será recompensado con 10 millones de pesos colombianos (2 mil 520 dólares, aproximadamente).