Carlos Sainz ya no es un novato más de Ferrari, se acerca a Leclerc con 130 puntos

El piloto de la ‘Scuderia’ Ferrari, Carlos Sainz demostró que ya se adaptó al modelo SF21 en tierras mexicanas. Durante su última participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez logró estar siempre arriba, tanto en las sesiones de entrenamiento como en carrera.

En resumen, el evento fue muy positivo para el piloto español. El piloto tuvo un problema en la salida lo que le valió quedarse atrás por varios lugares.

De no haber pasado eso, pudo haber destacado más. Lo que llamó la atención es que se mantuvo por delante de su compañero Charles Leclerc durante todo el fin de semana. Leclerc solo le superó en la carrera por las órdenes de equipo de la ‘Scudería’.

La buena noticia para Sainz es que ya no se siente como el novato del equipo de Maranello. Está muy cerca de su compañero en la general de pilotos (Leclerc es 6º con 138 puntos, mientras que Sainz es 7º con 130,5 puntos).

“Durante el fin de semana en México me sentí al 100% cómodo con el coche por primera vez quizá desde Austria (en julio) o tal vez otra carrera que ahora no puedo recordar. Pero sí, diría que no sentí que era mi primer año conduciendo el coche. Sabía lo que el coche estaba haciendo, lo que tenía que hacer para conducirlo perfectamente. Hemos ido a otras pistas o nos hemos enfrentamos a otras situaciones en las que sentí un poco esa inexperiencia, pero esta vez me sentí completamente cómodo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer en cada curva, cómo conducir con los neumáticos; probablemente el ritmo también lo demostró. Estoy muy contento en este sentido”, aclaró.