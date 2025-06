Daniel Suárez correrá en México con la NASCAR Cup Series 2025: ‘Es un sueño hecho realidad’

TE PUEDE INTERESAR: 21K Coahuila 2025: una ciudad que corrió unida con alma, color y esperanza

Una parte crucial de su trayectoria ha sido adaptarse culturalmente en un deporte dominado por estadounidenses. “Siempre me he sentido un outsider, porque casi todos los que me rodean no son de donde yo soy. Pero eso nunca ha sido una desventaja. Cuando te pones el casco, todos somos iguales. No importa tu nacionalidad, tu idioma, ni tu color de piel”.

Sobre el impacto de figuras como Checo Pérez en Fórmula 1 o Isaac del Toro en el ciclismo, Suárez reconoce el valor de tener referentes mexicanos que abren camino. “Ver a un compatriota triunfar te da esperanza. Aunque no practiques el mismo deporte, te motiva a decir: ‘yo también puedo’. Eso también ayuda a empujar para que haya más apoyo desde nuestro país, porque muchas veces ese es el mayor obstáculo”.