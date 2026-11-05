De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño

De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño

+ Seguir en Seguir en Google
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La resistencia física y mental, el cuidado del vehículo y el trabajo en equipo serán claves para el saltillense en la carrera de más de mil 500 kilómetros

Automovilismo
/
COMPARTIR

El sueño que Manuel Álvarez comenzó a construir cuando tenía 11 años está por llevarlo a uno de los escenarios más importantes del automovilismo off-road. El piloto saltillense se prepara para participar en la edición 59 de la SCORE Baja 1000, una competencia que ha admirado por su historia, dificultad y el nivel de los corredores que cada año enfrentan sus caminos.

Su trayectoria comenzó en el karting, disciplina que le permitió acercarse al automovilismo y desarrollar las bases de su formación como piloto. Con el paso del tiempo se involucró en las carreras de resistencia y en distintas pruebas de off-road, entre ellas la Coahuila 1000, experiencia que ahora buscará aprovechar ante un desafío de mayor exigencia.

Saraperos de Saltillo anuncia nuevos movimientos rumbo a la temporada 2027

“Para mí, participar en la Baja 1000 representa cumplir uno de los sueños que he tenido desde que comencé en el automovilismo”, compartió Manuel, quien considera esta participación como un paso importante en su carrera deportiva.

Instagram

La edición 2026 de la SCORE Baja 1000, conocida como “Cabo to Cabo”, se realizará del 9 al 15 de noviembre, con salida y meta en San José del Cabo, Baja California Sur. La competencia tendrá una característica inédita: por primera vez, el recorrido completo se desarrollará dentro de Baja California Sur, lo que convierte a esta edición en un capítulo distinto dentro de la historia de la carrera.

El trazado contempla aproximadamente mil 550 kilómetros, una distancia que pondrá a prueba la resistencia de los participantes y la capacidad de sus equipos para responder ante las condiciones del terreno. La ruta combina sectores rápidos con zonas técnicas, donde la concentración y la toma de decisiones pueden ser tan importantes como la velocidad.

Para el piloto saltillense, uno de los principales retos será mantener un ritmo constante durante la competencia sin cometer errores que comprometan su participación. La exigencia no estará únicamente en el manejo, sino también en la capacidad de cuidar el vehículo y adaptarse a los imprevistos que puedan surgir a lo largo del recorrido.

$!Manuel Álvarez se prepara para competir en la edición 59 de la SCORE Baja 1000, una de las pruebas más exigentes del automovilismo off-road.
Manuel Álvarez se prepara para competir en la edición 59 de la SCORE Baja 1000, una de las pruebas más exigentes del automovilismo off-road. FOTO: IG/MANUEL ÁLVAREZ

“Considero que el principal reto será la resistencia, tanto física como mental, además de mantener un buen ritmo de carrera sin cometer errores”, explicó.

Manuel reconoce que en una prueba de esta naturaleza no basta con acelerar. La administración del vehículo, la lectura del terreno y el trabajo coordinado con el equipo serán fundamentales para mantenerse en carrera. Las condiciones pueden cambiar durante el trayecto, por lo que la preparación y la capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas tendrán un papel importante.

La preparación para llegar a la Baja 1000 ha requerido tiempo y dedicación. En el aspecto físico, el piloto ha buscado mantenerse en buenas condiciones para afrontar las largas horas de manejo y el desgaste que implica una competencia de resistencia.

Instagram

En la parte técnica, el equipo ha trabajado en la revisión y preparación de componentes esenciales del vehículo, principalmente la suspensión, dirección y transmisión. Cada elemento debe responder a las exigencias de una carrera donde cualquier falla puede representar la diferencia entre completar el recorrido o quedar fuera.

“Estamos tratando de llegar lo mejor preparados posible, sabiendo que en una Baja 1000 cualquier detalle puede marcar la diferencia”, señaló.

La experiencia acumulada en otras competencias off-road también será una herramienta para afrontar el desafío. Cada carrera, explicó, le ha dejado aprendizajes que ahora espera aplicar en una prueba que considera especial por su historia y por el nivel de quienes participan.

$!Manuel Álvarez buscará completar la Baja 1000 y conseguir la mejor posición posible dentro de su categoría.
Manuel Álvarez buscará completar la Baja 1000 y conseguir la mejor posición posible dentro de su categoría. FOTO: IG/MANUEL ÁLVAREZ

Aunque buscará ser competitivo y conseguir la mejor posición posible dentro de su categoría, el objetivo principal de Manuel será cruzar la meta. Completar el recorrido representaría un logro importante después del trabajo realizado durante la preparación, además de una experiencia que espera disfrutar junto con su equipo.

“Mi principal objetivo es terminar la Baja 1000. Por supuesto que todos los pilotos queremos ser competitivos y conseguir el mejor resultado posible, pero también sabemos que es una carrera donde terminar ya representa un logro muy importante”, expresó.

Para el saltillense, la competencia también tendrá un significado que va más allá del resultado. Representar a Saltillo y Coahuila en un evento internacional es una motivación que lo acompaña en esta etapa de su trayectoria.

Instagram

Manuel destacó el talento que existe en la región dentro del automovilismo y expresó su deseo de que más pilotos coahuilenses tengan la oportunidad de participar en competencias de este nivel. Agradeció además a su familia, su equipo y a quienes han seguido su camino desde sus primeros años en el karting.

“Siempre he estado orgulloso de mis raíces y poder llevar el nombre de mi ciudad a una carrera tan importante a nivel internacional es algo que me motiva muchísimo”, comentó.

Antes de enfrentar el recorrido, el piloto también dejó un mensaje para quienes siguen su trayectoria y para quienes buscan abrirse camino en el deporte: trabajar con constancia y no abandonar las metas personales.

“Mi mensaje es que nunca dejen de luchar por sus sueños. Las cosas requieren tiempo, esfuerzo y mucha dedicación, pero cuando realmente te apasiona algo, vale la pena trabajar para conseguirlo”, concluyó.

Con la Baja 1000 como uno de los retos más importantes de su carrera, Manuel Álvarez buscará completar el recorrido y poner en alto el nombre de Saltillo y Coahuila, en una competencia que representa la oportunidad de acercarse a un sueño que comenzó a perseguir desde niño.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Automovilismo
Previa
Localizaciones
Baja California Sur
Saltillo
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, durante la presentación de los nuevos vehículos Leapmotor.

Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO
La UIF, de la SHCP, incorporó a 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, entre los señalados estaría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE.

Hacienda va por Taddei: UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales
Las empresas Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) se mantienen en concurso mercantil mientras se analiza la viabilidad de un consorcio para su compra.

Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal
true

La derecha en América Latina nunca se trató de Trump
El Clan Taddei sigue sumando irregularidades e indagatorias en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“¿No nos pudo advertir de este cochinero?”: Diputados piden cárcel para Taddei, mientras INE revela que 5 empresas recibieron 2,461 mdp
true

4T: Poder informal y criminal

México se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos.

¿Efecto Trump? Tienen exportaciones de México a EU mayor avance en 4 años
CULIACÁN, SINALOA, 08OCTUBRE2026.- El expresidente Vicente Fox arremetió contra los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, al señalar la crisis política que atraviesa Sinaloa, marcada por las acusaciones de Estados Unidos contra exfuncionarios vinculados al crimen organizado. El panista señaló en su discurso: Los narcos, con el apoyo y asociación con el gobierno y los gobiernos de Morena, han tomado control de buena parte del territorio nacional. Echar para fuera esta plaga no va a ser cosa fácil y hay que tomar las cosas con mucha seriedad y con mucha firmeza. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE7CUARTOSCURO.COM

Morena alista acciones legales contra Vicente Fox