De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño

El sueño que Manuel Álvarez comenzó a construir cuando tenía 11 años está por llevarlo a uno de los escenarios más importantes del automovilismo off-road. El piloto saltillense se prepara para participar en la edición 59 de la SCORE Baja 1000, una competencia que ha admirado por su historia, dificultad y el nivel de los corredores que cada año enfrentan sus caminos. Su trayectoria comenzó en el karting, disciplina que le permitió acercarse al automovilismo y desarrollar las bases de su formación como piloto. Con el paso del tiempo se involucró en las carreras de resistencia y en distintas pruebas de off-road, entre ellas la Coahuila 1000, experiencia que ahora buscará aprovechar ante un desafío de mayor exigencia.

“Para mí, participar en la Baja 1000 representa cumplir uno de los sueños que he tenido desde que comencé en el automovilismo”, compartió Manuel, quien considera esta participación como un paso importante en su carrera deportiva.

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La edición 2026 de la SCORE Baja 1000, conocida como “Cabo to Cabo”, se realizará del 9 al 15 de noviembre, con salida y meta en San José del Cabo, Baja California Sur. La competencia tendrá una característica inédita: por primera vez, el recorrido completo se desarrollará dentro de Baja California Sur, lo que convierte a esta edición en un capítulo distinto dentro de la historia de la carrera. El trazado contempla aproximadamente mil 550 kilómetros, una distancia que pondrá a prueba la resistencia de los participantes y la capacidad de sus equipos para responder ante las condiciones del terreno. La ruta combina sectores rápidos con zonas técnicas, donde la concentración y la toma de decisiones pueden ser tan importantes como la velocidad. Para el piloto saltillense, uno de los principales retos será mantener un ritmo constante durante la competencia sin cometer errores que comprometan su participación. La exigencia no estará únicamente en el manejo, sino también en la capacidad de cuidar el vehículo y adaptarse a los imprevistos que puedan surgir a lo largo del recorrido.

“Considero que el principal reto será la resistencia, tanto física como mental, además de mantener un buen ritmo de carrera sin cometer errores”, explicó. Manuel reconoce que en una prueba de esta naturaleza no basta con acelerar. La administración del vehículo, la lectura del terreno y el trabajo coordinado con el equipo serán fundamentales para mantenerse en carrera. Las condiciones pueden cambiar durante el trayecto, por lo que la preparación y la capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas tendrán un papel importante. La preparación para llegar a la Baja 1000 ha requerido tiempo y dedicación. En el aspecto físico, el piloto ha buscado mantenerse en buenas condiciones para afrontar las largas horas de manejo y el desgaste que implica una competencia de resistencia.

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En la parte técnica, el equipo ha trabajado en la revisión y preparación de componentes esenciales del vehículo, principalmente la suspensión, dirección y transmisión. Cada elemento debe responder a las exigencias de una carrera donde cualquier falla puede representar la diferencia entre completar el recorrido o quedar fuera. “Estamos tratando de llegar lo mejor preparados posible, sabiendo que en una Baja 1000 cualquier detalle puede marcar la diferencia”, señaló. La experiencia acumulada en otras competencias off-road también será una herramienta para afrontar el desafío. Cada carrera, explicó, le ha dejado aprendizajes que ahora espera aplicar en una prueba que considera especial por su historia y por el nivel de quienes participan.

Aunque buscará ser competitivo y conseguir la mejor posición posible dentro de su categoría, el objetivo principal de Manuel será cruzar la meta. Completar el recorrido representaría un logro importante después del trabajo realizado durante la preparación, además de una experiencia que espera disfrutar junto con su equipo. “Mi principal objetivo es terminar la Baja 1000. Por supuesto que todos los pilotos queremos ser competitivos y conseguir el mejor resultado posible, pero también sabemos que es una carrera donde terminar ya representa un logro muy importante”, expresó. Para el saltillense, la competencia también tendrá un significado que va más allá del resultado. Representar a Saltillo y Coahuila en un evento internacional es una motivación que lo acompaña en esta etapa de su trayectoria.

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