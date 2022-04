NUEVA YORK.- Devastado. Así se sintió Robinson Canó cuando se enteró de su suspensión por el uso de una sustancia prohibida en 2020 que lo sacó de acción por toda la temporada 2021 de las Grandes Ligas.

El parador en corto dominicano concedió una entrevista al New York Post en el que develó los sentimientos cercanos a la depresión por los que atravesó y las disculpas que tuvo que pedir luego de atravesar el proceso de su suspensión por estanozolol.

“Es un momento difícil. Tienes que sentarte frente a tus compañeros, disculparte y hablar con ellos. Es más difícil que jugar béisbol. Es algo para lo que no preparas una declaración. Tienes que decirlo desde el corazón. Estoy contento de estar de regreso y quiero estar aquí para ayudar a este equipo”, declaró el petromacorisano al diario neoyorquino.

Canó relató lo vivido durante el proceso en el que tuvo que alejarse del béisbol de MLB y se refugió en su natal San Pedro de Macorís, siendo padre a tiempo completo, entrenando y jugando en la pelota invernal dominicana.

“Para ser honesto, es algo para lo que no tienes palabras que puedan describir lo mal que te sientes, no solo como atleta sino como persona. Quieres desaparecer. Ahora sé lo que se siente cuando alguien tiene depresión”, expresó el jugador de los Mets.

A sus 39 años, Robinson Canó declaró sentirse devastado cuando se enteró de la suspensión y decepcionado de sí mismo añadiendo que le “falló” a sus fanáticos, a su nativa República Dominicana y a los jóvenes jugadores que le admiraban.

Además el jugador, que estuvo durante su suspensión con las Estrellas Orientales de LIDOM, reveló que ante de llegar a los campos de entrenamientos en Port St. Lucie se comunicó con varios de sus compañeros de los Mets para pedir disculpas, incluyendo a Pete Alonso, Jacob DeGrom, Max Scherzer y Francisco Lindor.

“Nunca me abro a hablar con la gente para decirle cuánto amo el beisbol. Para mí, cuanto menos pueda hablar, mejor. Vine aquí para jugar el juego y no solo ir por ahí y decir lo que me gusta y lo que no me gusta”, agregó el dominicano que batea para .217 con un cuadrangular y 3 remolcadas en 6 partidos en la temporada