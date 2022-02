Barcelona salva el empate en la Europa League contra el Napoli

BARCELONA.- Apartado de la Liga de Campeones, el Barcelona de la era post Lionel Messi también sufre para acceder a los octavos de final la Europa League.

En su primera participación en el segundo torneo de importancia en Europa tras casi dos décadas, el club catalán rescató el jueves un empate 1-0 ante el Napoli en el Camp Nou.

Fue la ida de una de una de los ocho series que enfrentan a los equipos que quedaron terceros en la fase de grupos de la Liga de Campeones y los segundos en la Europa League.

Se trata de la primera vez desde 2003-04 que el Barcelona no compite en la ronda de eliminación directa de la Champions, torneo que ha conquistado cinco veces. No pudo sortear la fase de grupos tras un turbulento verano en el que no pudo retener a Lionel Messi debido a una crisis de sus finanzas.

Antes que Messi se marchara al Paris Saint-Germain, los azulgranas nunca faltaron en clasificarse a los octavos de final de la Champions, abarcando todos los 17 años de la trayectoria del astro argentino con el club — coronándose campeones en cuatro ocasiones.