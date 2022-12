Bayer Leverkusen da ‘guiño’ a Luis Chávez

DOHA, QATAR.- Luis Chávez, uno de los mejores jugadores mexicanos en el Mundial de Qatar 2022, se enteró en zona mixta que el Bayer Leverkusen, a través de su cuenta de Twitter, le mandó un saludo, “Hola, Chávez” acción que el mediocampista respondió con una ligera sonrisa “hola también”, lo que destapó las risas de los presentes. Sin embargo, la seriedad en el rostro del seleccionado no cambió. La eliminación aún duele en el equipo mexicano.

“La contundencia nos terminó costando. En el primer partido fuimos mejores, el segundo la verdad en el segundo, la verdad que no, en ningún momento tuvimos peligro y nos terminó costando la clasificación”, expuso.

En la zona mixta confiesa que no hubo desesperación en algún momento por no alcanzar el gol. “Si hubiéramos sido un poco más certeros a la hora de atacar, no hubiéramos estado sufriendo tanto”. Luego explicó que nadie les dijo nada sobre el resultado entre Argentina y Polonia. “Nadie nos dijo nada hasta que lo pusieron en la pantalla de que nos faltaba un gol para poder entrar”.

Sobre su gol explicó que le dio una gran alegría porque sabían que estaban más cerca con el 2-0 y sólo se ponían a un gol de poder clasificar, pero lamentablemente no se logró el resultado.

Finalmente, apurado por la gente de prensa de la Selección Mexicana, aseguró que su sueño es jugar en Europa y para eso trabaja todos los días.

Por otar parte, gracias a la Selección, Luis Chávez, se reencontró con su papá, quien llegó a Estados Unidos en el 2005 como indocumentado dejándolo desde sus 9 años.

Después de muchos años sin ver jugar a su hijo, Carlos Chávez pudo ver en la cancha a la promesa de los Tuzos en acción con el Tricolor.