Con inesperada remontada, los Generales se llevan ‘de calle’ a Saraperos

DURANGO.- Aunque tal vez no lo veían venir, los Saraperos de Saltillo cayeron en el último encuentro de la serie frente a los Generales de Durango, con una pizarra de 15-11, en calidad de visitantes. Sin embargo, los novatos del equipo dejaron un muy buen sabor de boca para la afición.

Con un contundente ataque al pitcheo de Orlando González, los Generales escribieron tres rayas en la pizarra, tomando la delantera (Olloque, Alberth Martínez y José Manuel Orozco).

Los más jóvenes de la Nave Verde, despertaron y casi despegaban en la quinta entrada, realizando un total de 8 carreras; de ellas, sobresalen un par de producciones de Álvaro González, Christian Morales, Hans Wilson, Kevin Armenta y Adrián Salazar.

La ventaja se posicionaba a su favor con un 10-4.

El doble de Alfredo Meza y un error de Salazar por parte del sarape, los duranguenses disminuyeron considerablemente la ventaja con cuatro anotaciones.

El encuentro se había empatado, hasta que en la sexta llegó la novena firmada por Santiago González, antes de que Yahir Velázquez detuviera el ataque ponchando a tres rivales de manera consecutiva.

No obstante, los Generales atacaron el pitcheo con cuatro carreras, logrando así, no sólo recuperar la ventaja, si no, sobrepasarla (13-10).

Saraperos fabricó su 11 en la novena, con un fly de sacrificio hecho por Leonardo Delgado, para remolcar a Víctor Becerril, pero el tiempo ya no les dio para más.

Con información de Saraperos