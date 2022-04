¡Histórico!, Rachel Balkovec debuta como manager de los Tarpons de Tampa y gana

Después de las felicitaciones por la victoria de los Tarpons, a Balkovec le fue entregada como obsequio la pelota con la que se logró el último out. Así mimo, ella entregó su jersey y gorra, que se exhibirán en el Salón de la Fama.

Una ovacionada por los fanáticos que asistieron y fueron testigos del momento histórico en el que Balkovec no solo d ebutó como la primera mujer manager sino que además encamino a los Tarpons de Tampa , que es una filial de los Yanquis de Nueva York en la Clase A , hacia una victoria de 9-6 sobre Lakeland .

“Han sido 10 años de arduo trabajo hasta este punto”, expresó Balkovec. “Las cosas han evolucionado. Fui abiertamente discriminada en ese entonces. Algunas personas me dicen que no diga eso, pero es sólo parte de lo que sucedió y creo que es importante decirlo porque me permite saber cuánto ha cambiado”, añadió. “Entonces, discriminación descarada, eso fue en 2010, y ahora aquí estamos 12 años después y estoy sentada aquí en una conferencia de prensa como manager”, concluyó Balkovec.

En este sentido Balkovec logró traspasar varias barreras en su camino hacia el cargo. Antes de convertirse en manager, fue la primera mujer en trabajar como entrenadora de fuerza y acondicionamiento de ligas menores de tiempo completo, y después la primera en ser entrenadora de bateo de tiempo completo en las menores con los Yanquis.

Los Yanquis dieron a conocer sobre su contratación como manager de ligas menores en enero.

Balkovec, exreceptora de softbol en Creighton y Nuevo México, tuvo su primer empleo en el béisbol profesional con los Cardenales de San Luis, siendo la entrenadora de fuerza y acondicionamiento de ligas menores en 2012.

