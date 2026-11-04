Mark Teixeira gana elección en Texas y llegará al Congreso de Estados Unidos

El exbeisbolista Mark Teixeira, campeón de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York, ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 21 de Texas y llegará al Congreso federal. El republicano de 46 años derrotó a la demócrata Kristin Hook, exinvestigadora federal. Los reportes electorales de este miércoles lo ubicaban cerca del 55 por ciento de los votos, una ventaja clara y suficiente para asegurar su llegada al Congreso.

Teixeira ocupará el lugar de Chip Roy, legislador republicano que decidió no buscar la reelección. El distrito 21 comprende comunidades de la región central de Texas, incluidas zonas cercanas a Austin y San Antonio, y ha permanecido durante décadas bajo control republicano. Tras conocerse el resultado, el antiguo primera base agradeció a su familia, equipo de campaña y simpatizantes. También aseguró que su objetivo será representar a las familias del distrito y trabajar por el futuro de sus comunidades. Durante la contienda, Teixeira recibió el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador texano Greg Abbott.

Su campaña estuvo centrada en propuestas conservadoras, entre ellas el endurecimiento de la seguridad fronteriza y la defensa de las prioridades del partido. Antes de ingresar a la política, construyó una destacada trayectoria de 14 temporadas en las Grandes Ligas. Fue elegido en la quinta posición del Draft de 2001 por los Rangers de Texas, equipo con el que debutó en 2003 y comenzó a consolidarse como uno de los bateadores más productivos de su generación. También vistió los uniformes de los Braves de Atlanta y los Angels de Los Ángeles, pero alcanzó su mayor éxito con los Yankees, al conquistar la Serie Mundial de 2009. Teixeira terminó su carrera en 2016 con 409 cuadrangulares, mil 298 carreras impulsadas, tres selecciones al Juego de Estrellas y cinco Guantes de Oro. Ahora cambiará los estadios por el Capitolio de Washington como representante federal de Texas.