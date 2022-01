Ben Roethlisberger quiere salir a divertirse ante los Chiefs

PITTSBURGH.- Ben Roethlisberger sabe que su equipo probablemente no debe estar ahí, sembrado séptimo en los playoffs y alistándose para enfrentar a los segundos en la siembra, los Chiefs de Kansas City. Aun así, el pasador de 39 años de edad sabe por experiencia que cosas locas pueden suceder una vez que un equipo se mete a los playoffs, sin importar cómo suceda.

“Yo asumiría, como grupo, entiendes que probablemente no debamos estar aquí. Probablemente no somos un muy buen equipo de futbol americano. De los 14 equipos que están dentro, pienso que probablemente somos el 14. Probablemente seamos desfavorecidos por 20 puntos, y vamos contra el mejor equipo. Sé que no son el primer equipo en la siembra, obviamente, pero son el equipo 1 que ha ganado la AFC en el último par de años, probablemente el mejor equipo de la liga.

“No tenemos oportunidad, así que, vamos allí a jugar y divertirnos”.

Los Steelers son desfavorecidos, de hecho, por 12.5 puntos ante los Chiefs, quienes han jugado en el Super Bowl al término de las dos últimas temporadas. Los Chiefs amarraron la AFC Oeste y aseguraron su lugar en los playoffs hace tres semanas, cuando apalearon a los Steelers por 36-10 en la Semana 16.

Ahora que los Steelers están en la postemporada, el pasaje a los playoffs recuerda a la carrera del 2005 hasta el Super Bowl XL, donde los Steelers, sembrados sextos en la AFC, montaron una ola de momento para llevar al corredor Jerome Bettis a un triunfo de Super Bowl antes de su retiro.