¡Benzema culpable! Es condenado a un año de prisión por chantaje en caso Valbuena

El caso que ha enturbiado la vida del jugador no le da reposo y lo acecha de nuevo, cuando atraviesa un gran momento deportivo, convertido en la estrella de su equipo , rehabilitado en la selección y como uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro que se entregará el próximo lunes.

De esa forma, el delantero blanco no escuchó de voz del presidente del tribunal la condena a un año de prisión exento de cumplimiento , dos meses más de lo que contra él había solicitado la Fiscalía al término de los tres días de proceso en los que, alegando obligaciones deportivas, tampoco acudió Benzema .

Benzema , que esta noche jugará un importante duelo de Liga de Campeones en Moldavia , no acudió a Versalles para escuchar el veredicto del conocido “caso Valbuena” , el chantaje con un vídeo de contenido sexual al entonces jugador del Lyon orquestado por cuatro individuos que pululaban en el entorno de los jugadores.

“Ha sido condenado sin pruebas, la sentencia no se corresponde con la realidad de los hechos”, señaló su letrado, Sylvain Cormier, convencido de su absolución en apelación.

Su otro abogado, Antoine Vey, reconoció que su ausencia durante la vista oral ha podido perjudicar al futbolista y señaló que en el proceso en Apelación estará presente para “aclarar los hechos” y desembarazarse de una vez de este fantasma que le persigue desde hace años.

Resta por ver la influencia que esta condena puede tener sobre la carrera de Benzema, en particular en la selección, porque aunque el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, ya aseguró que no acaba con su carrera profesional, son muchas las voces que indican que una persona condenada tan duramente no puede defender los colores de Francia.