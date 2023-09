Bills y Browns son los favoritos en las apuestas para el Monday Night Football

En el primer partido de “lunes por la noche” en esta nueva temporada de la NFL, los Bills de Buffalo son favoritos por 2.5 puntos al visitar a los Jets de Nueva York; 45.5 puntos es la línea para altas y bajas.

Como dicen por ahí, no hay plazo que no venza ni fecha que no se llegue. Desde abril pasado, cuando se anunció la llegada de Aaron Rodgers a los Jets de Nueva York, la esperanza de los aficionados ha ido en crecimiento. Y es que tienen más de 10 años sin post temporada y más de 50 años desde que ganaron un superbowl.

Durante el último tercio de la temporada pasada notamos una baja en el juego de los Bills en ambos lados de la pelota. Pasaron de ser estar de entre las mejores 5 defensivas en efectividad a los últimos 5. Y una lesión en el brazo de Josh Allen demeritó el nivel de su ofensiva. Si nos siguieron en nuestro podcast “Desde las líneas” seguramente recordarán que le dedicamos algo de tiempo y ganamos algo de dinero con esta caída.

Para esta temporada regresa su mejor arma en Stefon Diggs, reforzaron en alas cerradas, pero en papel no hicieron nada para mejorar su ataque terrestre. Por su parte, Jets regresa partes claves a la defensiva por lo que muchos analistas la catalogan como de las mejores 3.

El año pasado en sus enfrentamientos, Jets cubrió y ganó un partido y cubrió el otro. En el segundo, la línea era de 10 puntos siendo obviamente favorito Buffalo en casa y los Jets alineando a White como mariscal de campo y a Knight corriendo, se las arreglaron para anotar 12 puntos y caer 20 -12. Mas temprano en la temporada, los Jets abrían dado la sorpresa al ganar en casa 20-17 cuando la línea también le favorecía a Buffalo por 10.5 puntos. ¿Cuál fue el común denominador? Una defensa dominante.

Ahora llega Aaron Rodgers a unirse con Garret Wilson, Breece Hall y su última adquisición en Dalvin Cook. Muchos consideran que este equipo podría llegar al super bowl si su defensiva mantiene el nivel mostrado del año pasado. Dicho sea de paso, hace dos años era considerada de las 3 peores unidades y solamente en un año pasaron a estar dentro de las mejores 3.

Por más que trato de encontrar una razón por la cual Buffalo llega como favorito de visita, no la encuentro. Por otro lado, como también comenté el miércoles en el programa en vivo, hay mucha incertidumbre en como llegan todos los equipos a una nueva temporada. Por esto me gusta también aislar los nombres de los equipos, analizar la situación y los números. Aquí estamos ante el escenario de un partido divisional donde le dan puntos al de casa. Además, nos presentan como favorito al que “ha dominado” la historia, el poderoso que ha llegado a post temporada y además al favorito de ganar esa división. Denme 2.5 puntos con el de casa en un partido de pocos puntos.

BROWNS CHOCAN CON LOS STEELERS

El segundo juego de la doble cartelera de este Lunes Por La Noche es el partido divisional entre Cleveland y Pittsburgh. Lo ya antes dicho, los cafés tienen un equipazo. Sus líneas ofensivas y defensivas son de las 5 mejores en la liga, lo que puede hacer que controlen las trincheras y con su formidable juego terrestre, contralar el ritmo y reloj del juego. La duda que se tiene para ponerlos como un contendiente al título es su mariscal de campo ([duda muy parecida a la que se tenía con Filadelfia en 2022).

En semana 1 su defensiva se encargó de que Jow Burrow pusiera su peor línea estadística en su carrera, manteniendo a los Bengalíes en 3 puntos y un mísero promedio de 2.6 yardas jugada. Por su lado, los Acereros vienen de ser aplastados por otra muy buena defensiva de los 49es de San Francisco. Muchos expertos predecían varios pasos de desarrollo por parte de Kenny Pickett, pero al menos la semana pasada no vimos nada de eso.

Y es que no le ayuda el pobre desempeño de su línea ofensiva que es por mucho la debilidad más grande de este equipo. La defensa de Acereros sigue siendo sólida, iniciando con su línea defensiva. Veremos si la lesión de Cameron Heyward afecta el desempeño de la defensa. Mucha más responsabilidad recaerá sobre T.J. Watt quien en la derrota frente a 49es, tuvo 3 capturas, 1 pase defendido y forzó 2 balones sueltos.

El mercado tiene como favorito a los Cafés de Cleveland por 2.5 puntos y el total de puntos esta en 38.5. Es apenas la segunda vez en las últimas 24 temporadas que Acereros es “underdog” recibiendo a los Cafés. La última ocasión que esto sucedió fue el 1 de diciembre 2019, donde Cleveland era favorito por 1 punto. Pittsburgh ganó 20-13 ese partido.

De hecho, de 1999 a la fecha, Acereros tiene récord de 22-2 contra Cleveland, cubriendo el 62.5% de las veces. Aclarando que ese tipo de tendencias no son suficiente ni necesarias para tomar una decisión hoy, yo me inclino por los Acereros +2.5. Creo que su defensa los mantendrá en el partido y yo todavía no estoy convencido de que el mariscal de campo de Cafés este cerca del nivel que le vimos en 2020.

