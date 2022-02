Brady aclaró que no ha tomado una decisión final

Tom Brady dijo que “todavía atraviesa el proceso”, y no ha decidido cuándo anunciar sus planes de seguir jugando o retirarse.

“A veces, toma tiempo realmente evaluar cómo te sientes y qué quieres hacer. Pienso que, cuando sea el momento adecuado, estaré listo para tomar una decisión, en un sentido u otro, justo como dije la semana pasada”, informó Brady en su podcast “Let’s Go”, emitido este lunes.

Cuando se le preguntó si tenía un plazo, Brady respondió: “No lo sé. Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Como siempre he dicho, soy muy afortunado por haber jugado por el tiempo que he jugado. Conforme han sucedido cosas en las partes más recientes de mi carrera ... hay mucho interés en cuando dejaré de jugar. Lo comprendo. Cuando sepa, lo sabré. Cuando no lo sé, no lo sé. No ve voy a apresurar hacia una conclusión con respecto a eso”.

Don Yee, su agente, señaló en un comunicado enviado a los medios que “Comprendo la especulación adelantada respecto al futuro de Tom. Sin meterme en la precisión o imprecisión de lo que se está reportando, Tom será la única persona que exprese sus planes con precisión total. Conoce las realidades del negocio del futbol americano y planear un calendario como nadie, así que eso deberá ocurrir pronto”.

Tom y Aaron Rodgers no estarán en el Pro Bowl

Los mariscales de campo Russell Wilson y Kirk Cousins se agregaron a la lista de Pro Bowl de la NFC como reemplazos de los lesionados Tom Brady y Aaron Rodgers, respectivamente.

Brady, quien rara vez juega en el Pro Bowl, se retiró del partido del domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas debido a un malestar en el hombro.

Una fuente informó que el QB de los Cowboys, Dak Prescott, dejó el Pro Bowl para descansar un poco después de un largo año de rehabilitación del tobillo, la pantorrilla y otras dolencias que surgieron durante la temporada.

Wilson ahora ha sido reconocido como Pro Bowler, ya sea en la plantilla inicial o como reemplazo, nueve veces en 10 temporadas. Los compañeros de equipo Bobby Wagner y Quandre Diggs formaron parte del equipo de Pro Bowl de este año en el roster titular.

Cousins terminó 14º en la NFL en QBR. El mariscal de campo de los Vikings ahora tendrá tres apariciones en el Pro Bowl en 10 temporadas.