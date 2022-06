Brasil sufre para sacar una victoria por la mínima contra Japón

Tite señaló que su equipo está “mejor preparado” que el que fue eliminado en los cuartos de final del Mundial hace cuatro años. Tomó las riendas del conjunto tras el despido de Dunga en 2016, dos años antes del torneo en Rusia.

“El previo ciclo (2016-18) me dio la experiencia”, señaló Tite. “No subestimo eso. No me esperaba estar tanto tiempo con la selección”.

Tite deseaba fogueos contra Inglaterra y el campeón defensor Francia previo al Mundial, pero eso ha resultado ser imposible. El plan es tratar de vérselas en septiembre contra un seleccionado entre los 30 primeros del ranking de la FIFA.

Brasil acaparó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol, con Neymar desperdiciando varias frente al arco japonés.

Tite hizo cuatro cambios con respecto al equipo que venció a Corea del Sur.

El arquero Weverton, el zaguero central Thiago Silva, el lateral izquierdo Alex Sandro y el delantero Richarlison pasaron a la banca. En su lugar, Alisson jugó de titular en el arco, Eder Militao y Guilherme entraron como zagueros y Vinícius Júnior apareció en el ataque.

Lucas Paqueta estrelló un disparo en el poste en el mismo primer minuto, Fred también remató a los maderos y el arquero japonés Shuichi Gonda se lució con una atajada a un remate a quemarropa de Raphinha, todo antes de los 20 minutos.