Brown fuera

“Que me despidieran en la banca por una dolorosa lesión fue suficientemente malo. Luego vino el ‘giro’ y el entrenador negó en televisión nacional que sabía sobre mi tobillo. Eso es 100% inexacto”, agregó el receptor. “No sólo sabía que me había perdido varios encuentros por lesión, él y yo intercambiamos mensajes de texto días antes en los que reconoció saber sobre la lesión”.

“No renuncié. Me dieron de baja. No abandoné a mis hermanos. Me echaron”, advirtió Brown.

Pese a decir después del juego que Brown ya no formaba parte de los campeones defensores del Super Bowl, el receptor de 33 años de edad había permanecido en el roster. El reporte de lesiones del miércoles señaló que la ausencia de Brown de los entrenamientos no estaba “relacionada con una lesión”.

