‘Canelo’ Álvarez en las 168 libras; es campeón indiscutido y logra hacer historia

¡Ni Julio César Chávez ni ningún otro peleador en el mundo hizo lo que Saúl “Canelo” Álvarez logró el sábado por la noche! Aunque fue más allá de los rounds donde lo había prometido, el tapatío logró noquear a Caleb Plant en el undécimo episodio para convertirse en el primer boxeador en tener los cuatro títulos más importantes de los supermedianos (OMB, CMB, AMB y FIB).

Fue un encuentro muy trabajado para el mexicano, quien desde los primeros compases sufrió para encontrar huecos por dónde conectar, aunque gracias a su gran calidad y preparación logró llevarlo a donde quería para encontrar el KO ante un digno oponente.

Plant se sacudió pronto los nervios, se dedicó a moverse y trató de llevar a la desesperación a su oponente, algo que le funcionó bien durante 10 episodios, pero toda su buena labor se vino abajo ante un Canelo que demostró estar un peldaño arriba.

Entró la zurda, después un upper y Plant ya no pudo reaccionar hasta caer en la lona; aunque trató de regresar tras el conteo preventivo, Canelo se fue adelante para firmar el triunfo con una combinación que obligó la intervención del réferi.

El mexicano hizo historia en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Canelo se convirtió en el primer campeón absoluto de peso Supermediano luego de noquear en 11 rounds a Caleb Plant para levantar los cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo.

El astro mexicano, considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra en la actualidad, se convirtió en el sexto peleador en ostentar cuatro cetros de manera simultánea. Se unió a Josh Tailor, de los superligeros como el único campeón indiscutible que reina actualmente en su categoría.

Si bien Plant fue más serio que oponentes como Avni Yildirim, Billy Joe Saunders o Callum Smith, en el desarrollo de la pelea no logró establecerse como mejor, al grado de que hasta el décimo episodio se podía contabilizar una diferencia de al menos 4 puntos.

Saúl, quien lució una corona al finalizar el encuentro, se mostró mesurado con el triunfo, sin dar señales de lo que vendría; primero a disfrutar junto a su familia, a celebrar el cumpleaños de Eddy Reynoso, y ya después lo pensará.

“Estoy muy contento, me tarde un poco más de lo avisado, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Toca descansar el cuerpo. Se iba a dificultar los primeros asaltos, no me extraña”, comentó.