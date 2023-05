Canelo Álvarez peleará en septiembre: quiere el Azteca y que Luis Miguel cante el himno

Han sido unos días muy movidos para Saúl “Canelo” Álvarez. En la develación de su estatua en el Museo de Cera, el peleador mexicano confirmó que volverá a subirse al ring en septiembre, no descartó sostener una pelea en el Estadio Azteca y que Luis Miguel sea quien cante el himno nacional.

Asimismo, el pugilista jalisciense aseguró que Connor McGregor no es rival para él, esto enmedio de la declaración del boxeador estadunidense, Errol Spence Jr., quien es campeón de la FIB, del WBC y WBA en peso wélter y quien busca enfrentarse contra el azteca.

Álvarez, de 32 años, develó su figura en el mencionado museo, uniéndose a otros ídolos del deporte nacional como Julio César Chávez, los futbolistas Hugo Sánchez y Guillermo Ochoa, además de la golfista Lorena Ochoa.

“Para mí es un orgullo esto, jamás imaginé tanto. Obvio, pensé lo mejo, ser campeón mundial, pero no lo que puedes llegar a lograr. Me siento contento y agradecido con los que han hecho posible esto”.

Fue en dicho evento donde Canelo reveló que volverá a pelear en septiembre, sin embargo, desconoce el lugar y la fecha para realizar este combate.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso. En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”, fue lo que confesó el mexicano.