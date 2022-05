‘Canelo’ Álvarez ya tiene pelea en mente

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez estuvo presente en la primera edición del torneo No Golf No Life, competencia que tiene como misión el impulsar a nuevas generaciones en el mundo del golf.

El ‘Canelo’, quien reapareció tras su derrota ante Dmitry Bivol, aseguró que será en el mes de septiembre cuando esté de regreso en el ring.

“Regresaremos en el mes de septiembre, eso es seguro y en estos días se sabrá contra que rival”.

El tapatío destacó que sus próximas peleas marcarán tendencia en el boxeo mundial, algo para lo que se declaró listo.

“Ya tenemos contrato y creo que son las peleas ante Gennady Golovkin y la revancha ante Dmitry Bivol las más importantes ahorita en el boxeo, perdí pero no quiere decir que no lo volveré a intentar”.

Saúl Álvarez además recordó las horas posteriores a la derrota y admitió que pese a las críticas lo volverá a intentar.

“A nadie le gusta perder y es un sentimiento muy feo, soy una persona competitiva que siempre buscar ganar. Como hombres se tiene que reconocer cuando se gana y se pierde, no se logró la victoria pero eso no quiere decir que no lo voy a volver a intentar, soy una persona que arriesga para tener grandeza”.

LE CONTESTA A DE LA HOYA

Álvarez aprovechó para dejarle un mensaje al ex boxeador Óscar de la Hoya, quien criticó al tapatío por su pasión al golf.

“Es mejor tener amor a otro deporte que a otras cosas”.

El tapatío además reconoció que existe interés de su parte para tener un combate en Guadalajara, pero por el momento no tiene nada cerrado.