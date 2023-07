Checo Pérez no la está pasando bien: queda, una vez más, fuera del Q3

Después de haber terminado su participación, en entrevista con medios, detalló que aún está lidiando con problemas de salud que no le permiten sentirse al cien por ciento. Al mismo tiempo, criticó al sistema que “no considera nada”.

“Aun teniendo problemas de salud, no me siento muy bien, no estoy al cien por ciento, pero teníamos un gran auto para obtener una muy buena clasificación. Desafortunadamente, este sistema no considera nada. Estaba en una buena vuelta y de repente aparece Albon y pierdo todo el agarre, me salgo recto. Es un sistema tan malo que no pudo tener en cuenta lo que sucedió”, declaró el piloto azteca.

El automovilista de 33 años dijo que la decepción proviene especialmente de la última vuelta, detallando que en el circuito manejado los márgenes son muy finos.