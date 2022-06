‘Checo’ tiene las horas contadas en Red Bull

LONDRES.- El contrato que firmó el piloto mexicano Sergio Pérez con Red Bull Racing en la Fórmula 1 hasta 2024 podría ser el último, dijo el director del equipo Christian Horner, durante una charla con el grupo de debate de la Universidad de Cambridge.

Durante una sesión de debate organizado por The Cambridge Union, la más antigua sociedad de debate en el mundo y que existe desde 1815, el mandamás de Red Bull fue cuestionado por el moderador sobre cómo impacta el acuerdo recientemente firmado entre ‘Checo’ Pérez y el equipo con su programa de desarrollo de pilotos jóvenes, que actualmente cuenta con 14 pilotos, encabezados por el francés Pierre Gasly y el tailandés Alex Albon.

Su respuesta fue que optaron por Pérez, lo cual bloquea ese importante asiento para el Junior Team, pero que su edad hace pensar que podría ser su último contrato con Red Bull.

“Sergio no se está haciendo más joven, tiene 32 años de edad ahora y puede ser el último contrato que él firme”, explicó Horner en el evento que se realizó el 6 de junio pasado, pero que fue publicado en el canal de Youtube de la Sociedad el 23 de junio.

‘Checo’ Pérez llegó a Red Bull Racing en 2021, luego de ser dejado en libertad por Racing Point a media temporada 2020. Luego fue renovado para 2022 y tras su triunfo en Mónaco se anunció que seguiría con la escudería de las bebidas energizantes hasta 2024, siempre bajo el escrutinio de su trabajo, ya que, como dijo Horner en Cambridge, siempre que entregue resultados su asiento está seguro, pero si no le podría pasar lo mismo que ya han vivido Pierre Gasly y Alex Albon, quienes fueron relegados o a AlphaTauri o incluso fuera del equipo.

“Obviamente cuando tomamos esa opción con Sergio (Pérez) para el próximo par de años bloqueó el asiento, al menos que él, absolutamente, no dé resultados, por la razón que sea, en 2023 o inicios de 2024, por ejemplo.

“Para alguien como Pierre Gasly esto es increíblemente frustrante o Alex (Albon), porque está bloqueado ese asiento, obviamente nosotros tratamos de ayudarlos para seguir en Fórmula 1 para tener la oportunidad de ver cómo ese talento se desarrolla”, señaló Horner.

Por otro lado, Horner elogió el trabajo de ‘Checo’ Pérez en 2021 y 2022, incluso en en la charla, cuando el moderador mencionó que hay un piloto “número dos”, Christian lo interrumpió jocosamente.

“¡Ooooooh, no digas eso, no menciones ‘número dos!’”, dijo Horner, quien agregó que sin las “numerosas” ayudas de ‘Checo’ Pérez, Max Verstappen no habría sido campeón, pero que ahora el mexicano cree que puede ser campeón y eso supone un “conflicto” interno, pero explicó cómo lo ha tratado entre ellos.

“Es totalmente conflictivo (tener dos pilotos competitivos). El interés del equipo está en que el equipo recibe un pago por el lugar que terminas en el Campeonato de Constructores, ningún miembro del equipo recibe un centavo de bono por el lugar o si el piloto gana el Campeonato de Pilotos, todos somos premiados por el lugar que ocupamos en el lugar de constructores. Todos estamos interesados en el campeonato de constructores, es donde está el valor. La vanidad, el prestigio está en el campeonato de pilotos.

“Los pilotos están contratados por el equipo y tienen que trabajar para el equipo, pero por supuesto que eso los conflictúa porque están interesados en el Campeonato de Pilotos.

A pesar del buen ambiente que se respira entre Max Verstappen y Sergio Pérez, Horner sabe de su espíritu competitivo y dice que hablar de “compañeros de equipo” es una falacia.

“’Coequipero’ es una falacia, definitivamente no son compañeros, lo peor es que el tipo en el otro auto es el único con que te puedes comparar, es la única persona con el mismo equipamiento, él puede hacer o destruir tu carrera, es una línea muy tenue”.

Horner recalcó la experiencia y criterio de ‘Checo’ Pérez. Pero enfatizó que ambos pilotos deben cuidar el coche si quieren correr uno contra otro, porque manejan el auto que construyen 800 personas que “no es suyo”.

“Sergio siendo un poco más viejo es un poco más sabio, él ve la pintura completa y ciertamente el año pasado él fue un increíble servidor para el equipo, él ayudó a su coequipero en numerosas ocasiones, por supuesto en esa última carrera donde hizo un trabajo sobresaliente al detener a Lewis. Sin eso, Max no habría ganado el campeonato.

Pero este año es un nuevo comienzo, nuevas reglas, nuevos autos, Sergio está mucho más cómodo en el coche, él ahora cree en sí mismo que puede ser campeón del mundo y eso agrega otra dinámica donde, sí, nuestra principal competencia es Ferrari, pero obviamente nuestros pilotos quieren correr uno contra otro, pero les dijimos ‘cuidado, este no es su carro, fue diseñado y construido por 800 personas para ustedes, es su coche, ustedes son suficientemente afortunados de manejarlo, por favor respeten eso y cuídenlo’”. describió.