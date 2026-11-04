Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026

La karateca coahuilense Natalia Carrales Lira colocó a Sabinas en el escenario internacional del karate al conquistar cuatro medallas de oro en el Primer Campeonato Panamericano WUKF 2026, que se desarrolló del 29 de octubre al 1 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. La representante de la Región Carbonífera consiguió el primer lugar en las cuatro modalidades en las que participó: Kata, Kumite, Kobudo con armas cortas y Kobudo con armas largas. Con estos resultados, la sabinense completó una actuación de cuatro preseas doradas en una competencia que reunió aproximadamente a 700 deportistas de diferentes países del continente americano.

El resultado adquiere relevancia por la variedad de disciplinas en las que Carrales Lira logró imponerse, pues cada una demanda habilidades específicas, desde la ejecución de movimientos técnicos hasta la aplicación de estrategias durante los enfrentamientos. En Kata, los participantes deben demostrar precisión, coordinación y dominio de una secuencia de movimientos. En Kumite, la competencia se desarrolla mediante combates entre karatecas, mientras que las pruebas de Kobudo requieren el manejo de armas tradicionales, tanto cortas como largas. La deportista sabinense consiguió el primer lugar en cada una de estas especialidades, lo que le permitió cerrar su participación en Monterrey con cuatro títulos panamericanos.

SABINAS, PRESENTE EN EL TORNEO CONTINENTAL El campeonato WUKF convocó a representantes de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Brasil y Chile, entre otras delegaciones, que acudieron a Monterrey para competir en las diferentes categorías y modalidades del karate. Dentro de este escenario internacional, Natalia Carrales Lira fue la única representante de Sabinas, por lo que sus resultados también significaron la presencia de la localidad coahuilense en el certamen. La participación de la karateca se convirtió en una oportunidad para medir su preparación frente a deportistas de distintos países y sumar experiencia en una competencia de alcance continental.

Detrás de los resultados se encuentra el trabajo realizado junto al sensei Vicente Velázquez, entrenador que ha acompañado su formación y proceso deportivo. La preparación para este tipo de encuentros requiere constancia y entrenamiento enfocado en las características de cada modalidad. El respaldo familiar también ha sido parte de su trayectoria, al acompañarla durante su desarrollo como deportista y en sus participaciones competitivas. Con las cuatro medallas obtenidas en el Panamericano WUKF 2026, Natalia Carrales Lira suma un resultado internacional a su carrera y coloca el nombre de Sabinas entre los participantes que lograron subir al podio en Monterrey. Su cosecha de oros en Kata, Kumite y las dos pruebas de Kobudo representa el resultado de su preparación y abre un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del karate.

Temas

Karate resultados

Localizaciones

Monterrey Sabinas

