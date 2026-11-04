Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026
    Con cuatro preseas doradas, Natalia Carrales representó a Coahuila en una competencia que reunió a cerca de 700 deportistas de distintos países. FOTO: FB/NATALIA CARRALES LIRA

Con triunfos en Kata, Kumite y las dos modalidades de Kobudo, la representante de Sabinas cerró su participación en el certamen continental con cuatro primeros lugares

La karateca coahuilense Natalia Carrales Lira colocó a Sabinas en el escenario internacional del karate al conquistar cuatro medallas de oro en el Primer Campeonato Panamericano WUKF 2026, que se desarrolló del 29 de octubre al 1 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

La representante de la Región Carbonífera consiguió el primer lugar en las cuatro modalidades en las que participó: Kata, Kumite, Kobudo con armas cortas y Kobudo con armas largas. Con estos resultados, la sabinense completó una actuación de cuatro preseas doradas en una competencia que reunió aproximadamente a 700 deportistas de diferentes países del continente americano.

Rafael Nadal se incorporará a la directiva del Real Madrid; falta el aval de los socios

El resultado adquiere relevancia por la variedad de disciplinas en las que Carrales Lira logró imponerse, pues cada una demanda habilidades específicas, desde la ejecución de movimientos técnicos hasta la aplicación de estrategias durante los enfrentamientos.

En Kata, los participantes deben demostrar precisión, coordinación y dominio de una secuencia de movimientos. En Kumite, la competencia se desarrolla mediante combates entre karatecas, mientras que las pruebas de Kobudo requieren el manejo de armas tradicionales, tanto cortas como largas.

La deportista sabinense consiguió el primer lugar en cada una de estas especialidades, lo que le permitió cerrar su participación en Monterrey con cuatro títulos panamericanos.

SABINAS, PRESENTE EN EL TORNEO CONTINENTAL

El campeonato WUKF convocó a representantes de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Brasil y Chile, entre otras delegaciones, que acudieron a Monterrey para competir en las diferentes categorías y modalidades del karate.

Dentro de este escenario internacional, Natalia Carrales Lira fue la única representante de Sabinas, por lo que sus resultados también significaron la presencia de la localidad coahuilense en el certamen.

La participación de la karateca se convirtió en una oportunidad para medir su preparación frente a deportistas de distintos países y sumar experiencia en una competencia de alcance continental.

Detrás de los resultados se encuentra el trabajo realizado junto al sensei Vicente Velázquez, entrenador que ha acompañado su formación y proceso deportivo. La preparación para este tipo de encuentros requiere constancia y entrenamiento enfocado en las características de cada modalidad.

El respaldo familiar también ha sido parte de su trayectoria, al acompañarla durante su desarrollo como deportista y en sus participaciones competitivas.

Con las cuatro medallas obtenidas en el Panamericano WUKF 2026, Natalia Carrales Lira suma un resultado internacional a su carrera y coloca el nombre de Sabinas entre los participantes que lograron subir al podio en Monterrey.

Su cosecha de oros en Kata, Kumite y las dos pruebas de Kobudo representa el resultado de su preparación y abre un nuevo capítulo en su trayectoria dentro del karate.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Karate
resultados

Localizaciones


Monterrey
Sabinas

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum