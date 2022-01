Comienza el camino al Super Bowl LVI

La temporada regular 2021 de la NFL se despidió con una explosión de emociones, sorpresas y entretenimiento. Por eso es la mejor liga del mundo y por eso es rey de los ratings. Ahora toca disfrutar de la postemporada y arrancamos con el Súper Fin de Semana de Comodines. Dos juegos el sábado, 3 juegos el domingo y el primer juego de Lunes por la Noche de postemporada. Antes de ver los partidos, repasemos el sembrado de los equipos calificados por conferencia:

Conferencia Americana:

1. Tennessee Titans

2. Kansas City Chiefs

3. Cincinnati Bengals

4. Buffalo Bills

5. New England Patriots

6. Las Vegas Raiders

7. Pittsburgh Steelers

8.

Conferencia Nacional:

1. Green Bay Packers

2. Tampa Bay Buccaneers

3. Dallas Cowboys

4. Los Angeles Rams

5. Arizona Cardinals

6. San Francisco 49ers

7. Philadelphia Eagles

Las líneas son al viernes 14 de enero 2022 a las 16:00 horas

Sábado a las 15:30

Raiders @ Bengals (-5.5; 48.5)

El equipo de Las Vegas gana ese épico juego de Domingo por la Noche a los Chargers para asegurar su lugar en postemporada. Es realmente impresionante que los Raiders estén dentro considerando todas las adversidades que enfrentaron en la temporada. No tienen los números y no es una opinión popular, pero Derek Carr y Rich Bisaccia deberían recibir votos para MVP y Coach del Año. Por su parte, Cincy ya estaba calificado y descansó a la mayoría de sus titulares en su último juego de la temporada. Todos los puntos situacionales se inclinan a favor de Bengals: Raiders tiene semana corta para prepararse, su último juego fue una victoria emocional y la defensiva jugó 88 jugadas, se espera temperatura por debajo de los -3°C y Carr tiene récord de 0-5 y sus equipos no han anotado más de 17 puntos en juegos donde la temperatura es menor a los 3°C. Pero la principal debilidad de Cincinnati, su línea ofensiva, puede ser explotada por los Raiders. Los frontales defensivos de Las Vegas pueden abrirse paso hacía los QBs y generar presión y capturas. Es seguro que el coordinar defensivo Gus Bradley mande continuamente carga contra la línea ofensiva que más capturas de mariscal de campo permitió en la temporada (52). Las capturas de QB son mata series ofensivas. Por esas razones, me inclino por las bajas. La prop de Waller más de 57.5 yardas me gusta.

Sábado a las 19:15

Patriots @ Bills (-4.5; 44)

Después de dividir victorias en sus dos encuentros divisionales de temporada, tenemos el 3er juego entre estos dos equipos en un lapso de 7 semanas. Seguramente Belichick tratará de establecer su ataque terrestre y tratar de dejar a Josh Allen en la banca el mayor tiempo posible. Pero no esperen que Mac Jones tenga solo 3 intentos de pase como aquel primer juego en Buffalo. Si bien se espera una temperatura de -15° C, hay poca probabilidad de nieve, y el viento también será leve. No basen su decisión de ir bajas solo por la temperatura (más detalle sobre esto a partir del minuto 31:30 del podcast Desde Las Líneas DLL). Creo que Bills saldrá más agresivo que de costumbre. Saben que si se van arriba temprano, el plan de juego de Patriotas tendrá que abandonarse y tendrán que encargarle el regreso al novato Mac Jones. Hay que tener presente que Josh Allen tuvo 14 intercepciones y que va contra una muy buena y oportunista defensa. Estaré pendiente del marcador al acercarse el fin del 2do cuarto. Si Bills se va arriba por 10 o más, seguramente iré Bills en la 2da mitad. Si el marcador esta cerrado, seguramente iré Patriots. De 43 para abajo, me gustan las altas.

Domingo a las 12:00

Eagles @ Buccaneers (-8.5; 45.4)

Estos equipos se enfrentaron a mediados de octubre en el Linconl Financial Field, en Filadelfia. El marcador fue 28-20 y el de casa cubrió la línea de +7. Pero el marcador es engañoso. Tampa tuvo 40 minutos el balón, dejaron a Las Águilas en 213 yardas totales y 44 jugadas ofensivas y el partido se acabó en formación victoria en la yarda 6 de Filadelfia. Por eso extraña esa línea que abrió y se quedó en 8.5 a pesar de que las apuestas están cargadas con el equipo de Tom Brady. Para Tampa, es muy probable que regresen de lesión JPP, Barrett, Lavonte David y Fournette. Y aunque las ausencias de los receptores de Brady son importantes (Godwin, Grayson y el inombrable), la clave esta en la defensiva terrestre de Tampa Bay (3ra en yardas permitidas) y la ofensiva terrestre de Filadelfia (1ra en yardas). Si Philly no logra correr de forma eficiente, creo el juego se les puede salir de control rápidamente. A Tampa se le gana por air, atacando verticalmente a sus esquineros y Filadelfia no esta construido de esa forma. En 8.5, Tampa es un candidato ideal para un teaser, el problema es que no hay otro candidato a teaser esta semana. Si les gusta algún otro favorito de los que están en -4, un par ML con Tampa tendría un buen momio entre -110 y -118.

Domingo a las 15:25

49ers @ Cowboys (-3; 51)

Si veías la NFL en los 80s y 90s, este duelo era un clásico de postemporada. En papel, tiene todo para ser un gran juego. Es el partido con la línea más pequeña. San Francisco tuvo una gran 2da mitad de temporada, cerrando con récord de 7-2, incluyendo 3 triunfos contra equipos de postemporada. Aunque el récord de Dallas no fue malo, 6-3 en los últimos 9, pero solo pudieron ganarle a 1 equipo de playoffs: Filadelfia que descansó a sus titulares. A los Vaqueros se le han complicado los rivales que corren decentemente la pelota y tienen buenas defensivas. Esa es la definición de los 49ers. La defensa de Dallas es muy dependiente de balones recuperados y eso tiene una variación muy importante. Además, la zona donde Garoppolo suele lanzar no es un área donde los agresivos esquinero de Dallas suelan interceptar. La ausencia de Gallup afecta a la ofensiva de Vaqueros más de lo que muchos piensan y van varias semanas que han mostrado mucha inconsistencia al ataque (no, meterle 50 puntos al equipo C de Águilas y a Washington no te hace una ofensiva explosiva). Las bajas de 51 y 49ers es lo que me gusta. Aunque ya se ha vuelto un pick muy popular. Altas de yardas de Kittle también me gustan.

Domingo 19:15

Steelers @ Chiefs (-12.5; 46)

Los Jefes no consiguieron el sembrado #1, pero de premio de consolación les tocó jugar contra Los Acereros. No se trata de tirarle “hate” a Pittsburgh, pero son el “underdog” más amplio en la historia de los juegos de comodín. Tuvieron un récord de 2-5 contra equipos de playoffs, pero lo realmente preocupante es que en esos 7 partidos promediaron 15 puntos. Con 15 puntos no le vas a ganar a Kansas City. Para poner en perspectiva la calidad de ofensiva de Acereros estos son 4 equipos que lograron más yardas por jugada en la temporada: Falcons, Jets, Jaguars, Texans. Apenas 4.8 yds por jugada en la ofensiva. Kansas ya les pasó por encima hace unas cuantas semanas, y aunque esta semana estarán sin su corredor titular, Hill y Kelce están sanos y esa ofensiva esta jugando cada vez mejor. Big Ben debe tener muy fresco el sentimiento de perder por paliza en playoffs (Browns año pasado), entonces puede ser que encuentre la forma de sacar un “back door cover” con esa línea tan amplia. Lo dudo, pero todo es posible. Me siento más cómodo yendo KC -7 en la primera mitad.

Lunes 19:15

Cardinals @ Rams (-4; 49.5)

Como la cola también es perro, el primer Lunes por la Noche de postemporada será este buen juego divisional. También dividieron victorias en temporada regular, pero es impresionante como año con año los equipos de Kliff Kingsbury se caen en el último tercio de la temporada. Cierran la temporada 1-4, incluyendo la derrota frente a Detroit que nos costó salir eliminados del Survival (no lloro, nada más me acuerdo). Mucho le ha pesado a Arizona la ausencia de Hopkins. Antes de su lesión, Arizona se veía como la mejor ofensiva y era top 3 en EPA. Después de la lesión, han sido una ofensiva promedio. En el lado defensivo ocurrió algo muy parecido. El regreso de Chase Edmonds y la movilidad de Murray son claves para las aspiraciones de estos Cardenales. Por el lado de Rams, me preocupa que Stafford no se ha visto del todo bien las últimas semanas. No se si sea una lesión, pero no es el mismo de inicio de temporada. Aún así creo que aquí aplica el fade para Arizona, pero esperaré a ver que pasa con los juegos anteriores antes de tomas la decisión.

Les dejamos link del podcast en Spotify: https://open.spotify.com/episode/4BsD1APWDnaYG82Gj43bvZ?si=5Bm6GUy7RjOL5lc5vs_YoA

Disfruten mucho el fin de semana.

Twitter @cesar_cantu