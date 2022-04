Cruz Azul vs Gallos Blancos: a todo o nada en cierre de torneo en Querétaro

MÉXICO.- Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a la Máquina de la Cruz Azul en el estadio de La Corregidora como parte de la Jornada 15 del Torneo Grita por la Paz Clausura 2022.

Esta semana requiere un esfuerzo extra de todos los equipos pues disputarán dos partidos en la última jornada doble del torneo. Los Gallos cada vez tienen menores posibilidades de llegar a la zona de repechaje pues no han conocido la victoria desde la jornada 11 cuando sorprendieron al Atlético y apenas suman 13 puntos. En todo el torneo, que está a punto de terminar, solo han conseguido dos victorias, empatado en siete ocasiones y sufrido cinco descalabros.

Tras enfrentar al Cruz Azul, los Gallos disputarán sus últimos partidos contra Xolos y Juárez en las jornadas 16 y 17, respectivamente, y quizá por esa vía logren sumar puntos a favor. A pesar de los números, el estratega Hernán Cristante sueña con un lugar entre los doce primeros lugares del torneo. “Hay una sola realidad, no estamos para pasar este torneo, queremos alcanzar la zona de reclasificación y hacernos tan fuertes para hacer una Liguilla. Matemáticamente tenemos esa posibilidad y no la quiero descartar”.

Si bien la Máquina tampoco atraviesa por su mejor momento, el argentino no se confía. “Sabemos que tipo de final de torneo tenemos, el partido con Cruz Azul no es accesible, no hay que subestimar los momentos de los equipos porque he escuchado por ahí que del mal momento de Cruz Azul y no lo creo, es una final con Cruz Azul, apuesta cerrada”.

Por su parte, los Celestes ya le han puesto un ultimátum a Juan Reynoso y se rumora que si no saca la victoria y clasifica a la Máquina, dejaría el equipo. No solo la reciente derrota frente a Chivas tiene enojada a la directiva, sino también su eliminación de la Liga de Campeones de la CONCACAF que disputó en casa frente a los Pumas de la UNAM y por si fuera poco, el escándalo por la detención de Joaquín Velázquez, ex auxiliar técnico del peruano.

El estratega cruzazulino comentó que necesitan recobrar la humildad para encontrarse de nuevo con la victoria. “El futbol y la vida son similares. Hay que volver a las bases a partir de la humildad, saber lo que nos hace bien y nos hace mal. Cuando nos confundimos, no solo en el futbol sino en la vida, es donde tenemos los tropiezos. Hoy el mensaje es muy claro”. Los de la Noria suman 21 unidades, resultado de seis victorias, tres empates y cinco derrotas.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 9 del Torneo de Apertura 2021, cuando la Máquina se impuso en casa 2-0 sobre los Gallos.

El encuentro de la Jornada 15 se llevará a cabo hoy en punto de las 21:00 horas centro y se transmitirá a través de Fox Sports.