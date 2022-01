Culiacán calificó a la Serie Final

Jugando de visitante en Guasave, Culiacán tuvo un magnífico trabajo de su lanzador abridor Manny Barreda y el bullpen ayudó para que Tomateros solo permitiera 5 hits a los Algodoneros, no anotaran carrera y que el equipo de Culiacán ganara por pizarra de 4 a 0 para que Tomateros ganara la semifinal 4 juegos 2 a Guasave y así calificar a su tercera serie final consecutiva, que además le da la posibilidad de buscar el tricampeonato.

Culiacán tomó la ventaja desde el primer episodio cuando Jesús Fabela abrió el ataque con doble contra el abridor Jordan Kipper, luego Ramiro Peña lo avanzó a la antesala con toque y Sebastián Elizalde lo impulsó a home con fly de sacrificio, para la primera carrera.

Tomateros aumentó la pizarra con una en la cuarta entrada, cuando Joey Meneses abrió la con doble y Víctor Mendoza lo empujó con sencillo.

Amenaza de Algodoneros

En la parte baja, del cuarto episodio, Guasave tuvo su mejor oportunidad de hacer carreras, pero la defensiva guinda fue clave en par de ocasiones. En ese inning, con un out, Jesse Castillo se embasó por pasaporte. Ángel Erro pegó rodado en el hueco de tercera y short, pero José Guadalupe Chávez, se lanzó, levantó y tiró a segunda, para completar el out.

Después de sencillo de Arturo Rodríguez, Barreda dominó a Miguel Guzmán con rola a segunda, pero el cuadro guinda no pudo completar el out en la intermedia y se llenaron las bases. Entonces, Marco Jaime pegó rola a segunda y Ramiro Peña se lanzó para detener la pelota y con el guante, se le pasó a Chávez para el tercer out.

Las 2 últimas carreras

En la sexta entrada Tomateros hizo su la tercera anotación cuando Sebastián Elizalde abrió el episodio con sencillo y avanzó a segunda con wild pitch de David Holmberg. El zurdo, intentó sacar en revire a Elizalde en segunda, pero su tiro terminó en el jardín central, poniendo hombres en segunda y tercera. Lo que dio oportunidad a Víctor Mendoza, impulsar la carrera de Elizalde con elevado al jardín izquierdo.

La cuarta y última llegó en la octava entrada, cuando nuevamente Víctor Mendoza abrió la entrada con doble y Stevie Wilkerson, lo envió a home también con un doblete.

Por Tomateros, ganó Manny Barreda en labor de 6 entradas, de 2 hits, 5 bases por bola y 6 ponches. Lo relevaron Sasagi Sánchez, Derrick Loop y Alberto Baldonado.

SULTANES GANÓ EL SEXTO JUEGO

El equipo regio fabricó un ataque de 9 carreras en la apertura del quinto episodio suficientes para mandar la serie ante Jalisco, hasta el séptimo juego.

En ese quinto inning Nick Torres y Anthony Giansanti conectaron cuadrangular de 2 anotaciones. Issmael Salas, Carlos Figueroa, Roberto Valenzuela y Josuan Hernández apuntalaron el rally con carreras producidas.

Fernando Pérez en el sexto episodio conectó cuadrangular de 2 carreras llevándose por delante a Nick Torres, para consumar el definitivo ataque de 15 anotaciones a 5.

La Serie Final iniciará mañana viernes, con Culiacán como visitante, frente a quien haya ganado ayer entre Jalisco y Sultanes.