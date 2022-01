Decisión de Rodgers depende de Adams, se van o se quedan ‘en paquete’

Aaron Rodgers y Davante Adams no solo podrían ser un acuerdo en paquete, sino que el momento en que ambos decidan seguir con los Packers podría ocurrir casi simultáneamente.

Si bien Rodgers originalmente comentó que probablemente tendría una decisión para cuando comience la agencia libre, que es el 16 de marzo, ofreció la posibilidad de que sería incluso antes.

Si los Packers van a usar la etiqueta de franquicia en Adams lo podrían hacer a partir del 22 de febrero, pero a más tardar el 8 de marzo. Rodgers ya ha dicho que no quiere ser parte de una reconstrucción y probablemente considera que cualquier cosa sin Adams es solo eso. Y lo mismo para Adams: es casi seguro que preferiría explorar sus opciones si Rodgers no firma con los Packers.

“Me gustaría ser respetuoso con la organización”, señaló Rodgers. “Una decisión que vendrá será obviamente Davante y su futuro con el equipo. Todavía existe esta cosa llamada etiqueta de franquicia, que no creo que el ‘17’ la quiera”.

“Creo que debería ser tiempo suficiente para tomar una decisión para entonces. No quiero ponerme en una fecha específica, pero quiero ser sensible con Davante y muchos otros muchachos que tienen que tomar decisiones sobre su propio futuro. Arrastrarlo más allá de la agencia libre sería una falta de respeto a la organización y a esos muchachos, y eso al 100 por ciento no sucederá”.