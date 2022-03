Denuncian en Facebook a barra del Atlas por golpear a un menor de edad

Luego del Clásico Tapatío, donde el Atlas y las Chivas culminaron el juego con un empate 1-1, la familia de un menor de edad denunció en sus redes sociales sobre la supuesta “golpiza” que recibió por parte de la barra contraria, la del Atlas.

“Hoy a la salida del partido la barra del Atlas golpearon a mi hermano menor de edad nada más por portar una camisa y ser aficionado del equipo contrario”, se lee en la publicación realizada en Facebook.

Enseguida, se declaró que el menor necesitará una operación, pues su nariz quedó destrozada por los golpes que recibió, luego de darse por finalizado el partido en el Estadio de Jalisco.

“En días pasados la barra de Atlas FC aclamaba paz y justicia para los lecionados contra gallos blancos [...] Lamentablemente no sabemos nada de los causantes pero cuando fue al revés Todo era diferente no? No pedían paz en los estadios y se llenaron la boca hablando pestes de la afición cuando son prácticamente igual de salvajes!” sentencian.

Mientras, el menor escribió en un mensaje: “Nunca suelo subir este tipo de publicaciones pero @atlasfc espero y tomes cartas en el asunto hace días tu gente pedía empatía cuando entre los mismos que pedían empatía me tuvieron que golpear @chivas espero y me ayuden a compartir, llegue a mi casa con la Nariz quebrada y todo golpeado”.

Poco se sabe del origen de esa foto, empero, en la publicación original, se puede observar a un joven que portaba la camiseta del Chivas, además, la acompañan pequeñas manchas de sangre.