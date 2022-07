Derek Jeter ‘El Capitán’ quiere volver

Luego de dejar la franquicia de Miami, el ex jugador y leyenda de los Yanquis aún tiene mucho que darle al beisbol en Grandes Ligas

NUEVA YORK.- Casi cinco meses después de dejar el cargo de CEO de los Marlins de Miami, Derek Jeter indicó que estaría abierto a regresar al deporte de alguna manera.

El campocorto miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Yanquis de Nueva York discutió su futuro en el beisbol, entre otros temas, durante una entrevista con ESPN antes del estreno el 18 de julio de la serie documental de ESPN de siete partes “The Captain”.

“Me encanta el juego. Realmente me encanta el juego”, le dijo Jeter a Storm cuando se le preguntó si quería seguir involucrado en el deporte. “Creo que es el mejor juego del mundo. Así que sí, en algún momento, estoy seguro de que haré algo”.

Jeter, quien ganó cinco anillos de Serie Mundial durante una ilustre carrera de 20 años con los Yanquis, se unió al grupo liderado por Bruce Sherman que compró los Marlins a Jeffrey Loria por 1.2 mil millones en septiembre de 2017. Jeter recibió una participación de solo el 4% en la franquicia, una participación que renunció con su partida, pero se le encomendó la tarea de administrar las operaciones comerciales y de beisbol. En cuatro temporadas completas con Jeter, los Marlins tuvieron marca combinada de 218-327, pero sorprendentemente llegaron a la postemporada durante la temporada 2020 acortada por COVID-19.

Jeter, de 48 años, anunció que dejaría la organización en un comunicado enviado el 28 de febrero a través de un distribuidor de comunicados de prensa en lugar de los Marlins, diciendo que era “el momento adecuado para que me hiciera a un lado al comenzar una nueva temporada”.

Cuando se le pidió que explicara cómo se materializó su salida de los Marlins, Jeter le dijo: “Es como la declaración que hice, creo que la dirección de la organización había cambiado y eso no era para lo que me había inscrito y sabes que tienes que hacerlo, creer en la dirección, especialmente si vas a ser la cara delantera.

“Simplemente no podía seguir adelante si no estaba de acuerdo con la dirección que tomaba la organización”.

Jeter, quien protagonizó los equipos de los Yanquis que perpetuamente contaban con una de las nóminas más altas en las Grandes Ligas, había admitido previamente ser innatamente impaciente mientras supervisaba una franquicia con bolsillos menos profundos y ventanas de contención más cortas. Las nóminas de los Marlins se clasificaron entre los cuatro últimos del deporte al comienzo de cada una de las últimas tres temporadas.

Durante su entrevista, Jeter reflexionó sobre por qué decidió compartir su historia y qué aprendió de la experiencia de hacer la docuserie.

“Lo único que pude hacer durante este documental es hacerles saber cómo me sentí y cómo lidié con las cosas en ese momento”, dijo. “Ahora, tu mente cambia, miras hacia atrás y dices: ‘Oye, mira, tal vez hay algunas cosas que debería haber hecho un poco diferente’, pero eso es lo que me ayudó a atravesar Nueva York. En esta ciudad, para esta organización, si no haces tu trabajo, conseguirán a otro. Jugué en Nueva York durante 20 años y cómo lidié con eso funcionó”.

Durante sus dos décadas en Nueva York, Jeter se ganó la reputación de ser muy cauteloso y privado, una tendencia que le permitió mantenerse alejado de la controversia en uno de los mercados de medios más escrutadores del mundo.

Como le explicó: “Mi trabajo consistía en limitar las distracciones. Estaba frente a mi casillero antes y después de cada partido. Hablaba de las cosas una vez y no volvía a hablar de ellas porque esa era mi forma de lidiar con ellas”

Dijo que su “prioridad número uno” era lo que hacían los Yanquis en el campo, y eso era ganar.