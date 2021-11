Desastre directivo hace perder el rumbo al América

Sin la natural influencia inmediata que da una derrota (en este caso dos consecutivas), lo que sucedió en Monterrey y lo de el domingo ante Cruz Azul es un reflejo de la triste etapa que está viviendo el América.

Porque por más que Santiago Solari tenga al equipo en el primer lugar de la tabla, da la impresión de que han regresado a los tiempos previos a Yon de Luisa, tiempos en los que a nivel directivo mostraban serias y alarmantes deficiencias. Hoy el América no está para la alta competencia pese a que ya está clasificado a la Liguilla. Porque cuando se trata de jugar frente a un poderoso, ante un equipo bien armado y con calidad, se encuentran con su bajo nivel, por un pésimo armado de equipo.

Se han encargado de limpiar todo lo que huele al verdadero América, han llenado al club de jugadores y directivos que poco saben de lo que significa este club y nadie funciona. Desde quitar a Alfredo Tena para contratar a un nuevo director de fuerzas básicas, proveniente del Villarreal de España, hasta el despedido de Guillermo Huerta, Mario Alberto Trejo y ahora aparecen cada vez más los “amigos” del presidente en puestos clave como la dirección técnica de la Sub-20.

Así, de la noche a la mañana el América se ha llenado de ex atlantistas y ex villarreales. Leo Suárez, Santiago Cáseres, Roger Martínez ex Villarreal y lejos, muy lejos de los foráneos que necesita tener el América; claro, desde la parte directiva siempre dirán que es por presupuesto, de entrada minimizando el nivel de quienes ellos han contratado, es decir, se prefieren jugadores baratos que buenos.

La directiva del América se convirtió en la directiva virtual. Así lo hizo con Miguel Herrera, autorizado por sus jefes, cuando contrataron al mediocre Sergio Díaz, futbolista que en las propias palabras del Piojo, les gustó porque lo vieron en YouTube. Y así, de esa forma han pasado los meses y sigue el desorden directivo.

No solamente fue perder con Rayados una final más, la segunda consecutiva contra los regios, se trata de las deficiencias, esas que solamente pueden taparse con el título de Liga, porque aunque Solari se ha convertido en un muy buen personaje, no tiene ni idea de lo que representa el América, equipo hecho para ganar títulos, esa es su exigencia.

Y así se pueden citar más y más temas de una gestión podrida: la llegada de Giovanni dos Santos a cambio de un salario de más de 3 millones de dólares (ahí si hubo presupuesto); mantener a Nicolás Castillo durante meses pagándole toneladas de dinero (ahí también había presupuesto); destrucción del área operativa del equipo, desechando ejecutivos que hoy triunfan en otros equipos o empresas alejadas al futbol. Es decir, en lugar de mantener el talento y encontrar desarrollo, se han encargado de destrucción en todas las áreas usando personajes seguramente baratos, porque como siempre el presupuesto es el pretexto.

Así las cosas en el América de hoy, no sólo perdieron el título más importante internacionalmente hablando que pueden ganar, o el clásico ante Cruz Azul, sino que han perdido el rumbo.