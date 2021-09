‘Descansan’ a Arturo Ramos tras el Clásico; no fue castigo

MÉXICO.- El árbitro César Arturo Ramos no apareció en las designaciones de la jornada 11, después de ser señalado por algunas “decisiones incorrectas” en el Clásico entre América y Chivas, en la Comisión de Arbitraje comentan que no es un castigo y sólo fue para darle descanso después de pitar dos partidos de Liga MX seguidos.

César Arturo Ramos, según el presidente de la Comisión de Árbitros, tuvo dos errores durante el Clásico entre América y Chivas. Debido a que no revisó las jugadas y se debía expulsar a los jugadores de los rojiblancos. El América no hizo ningún reclamo por la actuación del silbante y fuentes aseguran que no hubo castigo en contra del árbitro mundialista.

“No hubo castigo, al contrario, se le da un descanso después de dos partidos seguidos. No es la primera vez”, comentó la fuente consultada.

Según los números de César Arturo Ramos, el silbante no aparece como árbitro central cada dos partidos, aunque a diferencia de los anteriores “descansos”, el silbante mundialista en la jornada 11 no aparece ni como cuarto asistente o en el VAR.