Deshaun Watson emigra a Cleveland con los Browns

CLEVELAND.- Tras días de negociaciones, finalmente Deshaun Watson tomó una decisión.

El quarterback tres veces Pro Bowl de los Texans de Houston informó a los Browns de Cleveland que quiere jugar para ellos y renunciará a su cláusula de no intercambio en un acuerdo, dijo una persona con conocimiento de la situación a USA TODAY Sports. bajo condición de anonimato ya que el intercambio aún no era oficial.

Posteriormente, los Browns y los Texans elaboraron un paquete comercial en el que Houston recibirá tres selecciones de primera ronda, así como una selección de tercera ronda y un intercambio de selección de última ronda, dijo la fuente con conocimiento del acuerdo.

Watson luego confirmó la noticia en Instagram, escribiendo: “¡Cleveland, LETSSSS GOOOO! ”

Watson recibirá un contrato totalmente garantizado de cinco años y 230 millones de dólares de los Browns como parte del acuerdo, según varias fuentes. La garantía rompe el máximo anterior de un contrato de la NFL, que fue establecido por el quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, en agosto de 2021 con 150 millones de dólares.

Watson, de 26 años, se quedó fuera toda la temporada pasada en medio de su demanda comercial de los Texans y una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada durante las sesiones de terapia de masaje, incluidas 22 demandas civiles. Un gran jurado optó el viernes pasado por no acusar a Watson en ninguna de las nueve denuncias penales en su contra.

Por eso el lunes, varios equipos ya se habían alineado como pretendientes para el jugador, quien tenía una cláusula de no intercambio en su contrato, lo que le permite negar cualquier destino que no sea de su agrado. Los Browns, Panthers, Saints y Falcons se reunieron con Watson esta semana, y los Saints se reunieron con él por segunda vez el miércoles. Su campamento informó a los Browns que ya no estaban bajo consideración, dijo una persona familiarizada con la situación.

Sin embargo, Watson aparentemente había cambiado de rumbo el día de ayer.

Watson aún podría enfrentar una suspensión de la NFL bajo la política de conducta personal de la liga, y las 22 demandas civiles aún están pendientes.

Los Browns inicialmente dejaron en claro que no dejarían ir al quarterback Baker Mayfield Mayfield, dijo una fuente. Sin embargo, con Watson en el equipo, la ex selección número uno podría dejar Cleveland.

No se espera que Mayfield sea parte del intercambio con los Texans, informó ESPN, y en su lugar sería movido en un acuerdo por separado.