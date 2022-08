Aunque tienen la tercera mejor defensiva con solo 7 goles recibidos, en cuanto a su ofensiva es la segunda peor del torneo con solo 6 goles anotados en 8 partidos, solo superiores a Chivas que ha marcado 5 nada más. Actualmente ocupan la posición 16, frente a la 12 del Atlas, y de un total de 24 unidades solo han podido cosechar 7 puntos, uno menos que los Zorros.

Mientras tanto, los rojinegros vienen de un empate de último minuto ante las Chivas en el clásico tapatío, y aunque no se llevaron el resultado hubo buenas sensaciones cuando estuvieron once contra once, por lo que ante su gente podrían repetir un buen desempeño.

El duelo de las 19:00 horas en el Jalisco será una oportunidad para levantar el vuelo de cualquiera de los dos rumbo a repesca, y dejar el largo letargo que han les ha acompañado en el Apertura 2022.

Atlas vs Juárez

19:00 horas / IZZI

Otros juegos

Mazatlán vs Querétaro

19:00 horas / TV Azteca

Puebla vs Necaxa

21:05 horas / TV Azteca

