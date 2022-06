‘El Cruce’ le brindó una gran experiencia a Ernesto Aburto Torres

El nadador saltillense Ernesto Aburto Torres vivió una experiencia sumamente espectacular en “El Cruce”, evento de talla mundial que se celebró en Quintana Roo con la presencia de cientos de atletas. La cita se complicó más de lo pensado, gracias a que la madre naturaleza causó estruendos e impidió que se pudiera realizar completamente el prestigioso reto.

Alrededor de mil 500 atletas de 12 países estuvieron participando en una de las costas más importantes de México. El reto principal constaba de cruzar de Cancún a Isla Mujeres, una distancia total de 10 kilómetros, mismo que era un objetivo trazado para el nadador saltillense, pero no contaba con la manifestación de la naturaleza.

Cuando Ernesto recorría entre los 3 y 4 kilómetros, todo se detuvo, comenzaron a sonar las alarmas y los silbatos de emergencia. La zona costera mexicana atraviesa un momento difícil con la presencia del Huracán Agatha, una fuerte tormenta tropical cayó al momento de la competición y obligó a los participantes a salir del mar para salvar sus vidas.

“No sabíamos a dónde íbamos, todo era muy neblinoso, no se veía y tratábamos de regresar al punto de la meta. No peligró mi vida, me gusta la acción de ese tipo y disfruté mucho el momento, fue toda una experiencia”, relató el coahuilense.

Algunos nadadores lograron regresar hasta el punto de partida, otros más llegaron a otras playas en medio del siniestro natural, al final, el saldo fue totalmente blanco y no hubo consecuencias negativas. La competencia no pudo llegar a su final, quedando pospuesta oficialmente.

“Hubo mucha seguridad, doblaron la cantidad de botes de inmediato, asistió rápido la Guardia Marina. Este tipo de retos son mentales, hay mucha soledad en medio de un mar tan grande, esto es 70 por ciento mental, creo que todos teníamos que estar preparados para algo así” puntualizó el nadador.

Torres quedó muy satisfecho con la tremenda experiencia que anexó a su historial de memorias deportivas, asegurando que sin duda estará presente en la próxima edición de “El Cruce”. El saltillense se mantiene en preparación constante, pues enfrentará el Ocean Man en el mes de agosto, evento que se disputará en Cozumel, Quintana Roo, y que servirá como clasificatorio a la Copa del Mundo de la especialidad.