El explosivo Apertura 2022

Atrás, muy atrás, quedaron esas épocas del romántico amor a la camiseta. Ya no existe, se diluyó por completo cuando comenzaron a desfilar las impresionantes sumas económicas en el mundo del futbol. El jugador va con el mejor postor; normal, como en cualquier empresa: te contratas con el que te ofrezca un mejor salario y condiciones de vida.

No hay por qué molestarse, ni lloriquear por el que salió y aparece en otro equipo; ya fue su momento y cumplió su ciclo. No está descartado que pueda volver, pero ocurre en muy pocos casos. Lo anterior, por la decisión de Jonathan Rodríguez de jugar para el América.

El próximo torneo Apertura 2022 será muy atractivo por las contrataciones que se han hecho y las que seguramente faltan, sobre todo en Cruz Azul. Contrario a lo que se pensaba de escasos movimientos por el atípico torneo de cuatro meses de duración, debido a la Copa del Mundo en Qatar, resulta que se han “soltado el pelo” los clubes y han soltado plata para tener equipos muy competitivos.

Lo que se viene —ojalá así sea— es para no perderse la Liga MX. Varias instituciones han hecho un esfuerzo importante para sobresalir en el torneo y levantar el título.

Habíamos cuestionado al América por no aparecer en el mercado de verano y dio un golpe de poder al confirmar a Jonathan Cabecita Rodríguez y estar a nada de cerrar la llegada de Néstor Araujo, además de tener también a Jürgen Damm.

Es una contratación estelar la del Cabecita. Ganan muchísimo las Águilas en presencia ofensiva y contundencia. El ex ídolo de Cruz Azul es garantía para encontrar un mejor funcionamiento y un título. No me queda duda de que Rodríguez podrá con la presión, no le pesará la playera. Excelente apuesta de la directiva americanista.

Monterrey trae un plantel de miedo en el ataque, con Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y la posible llegada del ecuatoriano Joao Rojas. Pumas sorprendió con el atacante Gustavo del Prete, quien será un apoyo brutal para Juan Ignacio Dinenno.

Toluca se ha armado de pies a cabeza, con refuerzos conocidos de Ignacio Ambriz, como Tiago Volpi, Fernando Navarro, Andrés Mosquera y Jean Meneses; están por amarrar al paraguayo Carlos González y quieren al defensor colombiano Brayan Angulo. Chivas aún no termina su armado, pero con Alan Mozo va a fortalecerse.

El Apertura 2022 nos da buenas sensaciones. Qué bueno, pedimos a gritos mejoras sustanciales en la Liga MX.

Que la competencia previa al Mundial sea emocionante y de buen nivel.